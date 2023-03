Após vender área, São Bernardo amplia o parcelamento do ISS da construção

Da Redação



23/03/2023 | 06:04



Uma semana depois de formalizar a venda do terreno que abrigava a Secretaria de Educação de São Bernardo, no bairro Nova Petrópolis, o prefeito Orlando Morando (PSDB) recebeu aval da Câmara para ampliar de seis para 12 parcelas o pagamento de ISS (Imposto Sobre Serviços) da construção civil. A proposta recebeu o voto favorável de 26 dos 28 vereadores na sessão realizada ontem pela manhã.



O benefício refere-se ao tributo lançado ao final da obra, em decorrência de serviços de construção civil. Além disso, a iniciativa permite que o tributo que foi constituído originalmente em até seis parcelas possa ser reparcelado em até 12 vezes sem os juros de 1%. O benefício poderá ser requerido até 20 de dezembro, para débitos integralmente vencidos até 30 de novembro deste ano. “Trata-se de mais uma medida de equilíbrio e controle fiscal, possibilitando a regularização de débitos e propiciando melhores condições de pagamento ao setor que é um dos maiores geradores de emprego e renda. Para o poder público também é vantajoso, porque facilitando para os contribuintes evitamos a inadimplência e aumentamos a arrecadação”, destacou o prefeito.



O vereador Julinho Fuzari (PSC) faz críticas ao projeto e enfatiza o fato de beneficiar apenas o setor da construção civil, além de avaliar que pessoas que têm dificuldades para pagar em seis poderão ter problemas também com a nova proposta. “A gente sabe que isso pouco favorece o cidadão que já está devendo, e que só vai ter condições de pagar se houver perdão de juros e multa e outros benefícios, Isso, na verdade, vem a favorecer no futuro essas grandes construtoras, e que terão 12 meses para pagar o ISS, algo que outrora já foi pago à vista. Depois foi criado seis e agora aumentou para 12. E com essas vendas de terrenos aí. Bom, coincidência ou não, o projeto foi aprovado agora”, comentou.



NEGÓCIOS

A Prefeitura concluiu na última quinta-feira (16) a venda do imóvel público onde hoje está o prédio da Secretaria de Educação, em área nobvre da região central do município. Dividido em dois lotes – um de 8.926,86 metros quadrados – e outro de 9.999,25 metros quadrados –, o terreno foi vendido à Construtora Patriani por R$ 81,7 milhões. A empresa vai pagar apenas 5% de entrada na transação, o equivalente a R$ 4 milhões, e parcelará o restante. Única participante da licitação, a companhia ofereceu lance único nas duas áreas.



A incorporadora se comprometeu a pagar R$ 36.642.100,06 no primeiro lote, com 11 parcelas e uma entrada de R$ 1,8 milhão. O segundo lote teve oferta no valor de R$ 45.057.099,94, com parcelamento em 19 vezes e entrada de R$ 2,2 milhões.