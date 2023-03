Artigo: O Grande ABC precisa ocupar a Alesp

Luiz Fernando Teixeira



23/03/2023 | 06:02



Assumi o terceiro mandato como deputado estadual no último dia 15 de março na esperança de dias melhores para o Grande ABC. Teremos 9 parlamentares da região (Ana Carolina Serra e Ediane Maria, de Santo André; Rômulo Fernandes e Átila Jacomussi, de Mauá; Thiago Aurichio, de São Caetano; Teonílio Barba, Carla Morando, Luiz Fernando e Pastor Oséias de Madureira, de São Bernardo), dos mais diversos partidos e de diferentes ideologias.



Entendo, no entanto, que guardadas as diferenças ideológicas, nosso objetivo precisa ser igual: trazer melhorias e investimentos para as sete cidades. Há décadas a região carece de investimentos em mobilidade, saúde, educação, segurança, emprego e muitos outros avanços que acabaram virando promessas não cumpridas pelos últimos governos. Precisamos, por exemplo, urgentemente do Metrô: e quando digo Metrô, me refiro a um modal de qualidade, rápido e que vai fazer nossa ligação à Capital em pouco tempo e com mais conforto. Não se trata de BRT ou qualquer outra medida paliativa.



Também necessitamos de reformas e ampliações de nossos hospitais estaduais, como o Mário Covas e o Serraria, além de contratações de mais profissionais para que a demanda possa ser atendida com qualidade e eficiência. A pandemia nos deixou lições dolorosas de como a saúde precisa ser pensada como prioridade absoluta. Na área habitacional, nosso povo clama por mais moradias, já que nos últimos anos o déficit na região ultrapassou a triste marca de 230 mil moradias. A CDHU precisa voltar a ser protagonista na produção de mais casas para que as áreas de risco possam ser desocupadas.



Os deputados estaduais do Grande ABC também devem concentrar esforços na luta por uma educação de qualidade, valorização do profissional e reformas de nossas escolas, que estão em péssimas condições e precisam de reparos. Na segurança pública, nossos efetivos policiais estão muito aquém do mínimo necessário, tornando as cidades do Grande ABC um verdadeiro paraíso para a bandidagem e para a prática de todo tipo de crimes. Nossos municípios têm as apólices de seguro de carro dentre as mais caras do estado, tamanha incidência de roubos de veículos.



Estou defendendo a criação de uma Frente Parlamentar para defender Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra com unhas e dentes.



O fortalecimento de nossa bancada na Alesp passa por maior protagonismo do Consórcio Intermunicipal, além de diálogo constante entre os deputados estaduais e os governos municipais, estadual e federal, também pela interlocução e envolvimento dos deputados federais de Alex Manente, Marangoni, Marcelo Lima e Vicentinho, além do ministro Luiz Marinho e demais quadros das cidades no governo federal. O Grande ABC e nosso povo precisam e merecem muito mais. E é nosso papel lutar por isso nos próximos quatro anos.



Luiz Fernando Teixeira é deputado estadual pelo PT.