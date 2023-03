Palavra do Leitor - 23 de março de 2023

Da Redação



23/03/2023 | 06:01



Saneamento básico

O marco do saneamento básico, aprovado há três anos pelo Congresso, corre o risco de que um decreto assinado por Lula coloque um freio à participação da iniciativa privada. Cem milhões não têm acesso à rede de coleta de esgoto e 35 milhões não recebem água tratada. Para variar, é no Nordeste que reside a preocupação, pois os prefeitos de cerca de 800 municípios não se conformam em não poder renovar contratos com empresas de saneamento estaduais sem a fixação de metas de melhorias a cumprir. Ocorre que o lobby dos prefeitos e das empresas de saneamento em favor do decreto de Lula passa pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, com amplo apoio do PT, contrário ao marco do saneamento. Essa gente não se importa com as pessoas que serão beneficiadas com a água potável e, em especial, com a melhoria no rendimento escolar, melhor mesmo é deixá-los no Século XIX,pois a matéria-prima chamada pobreza tem de ser mantida. É o retrocesso, a ganância e a falta de compromisso de quem se elege para mudar a vida dos pobres e desvalidos e, uma vez no poder, lhe dão às costas. Até quando viveremos esse vexame perpetrado por políticos que pensam apenas em si mesmos?



Izabel Avallone - Capital



Plano econômico – 1

Haddad espera aprovar plano econômico até o fim do ano e afirma que plano de voo já está definido (Economia, dia 22). Por favor, alguém desenha para o Haddad explicando que plano de voo, como o próprio nome diz, é feito antes e não depois que a aeronave está voando. Depois que decolou (quase três meses atrás), fazem-se ajustes na rota, é assim que funciona. Haddad dilmou, como esperado.



Walmir Ciosani - São Bernardo



Plano econômico – 2

Como atropelador de expectativas, Lula decepciona mais uma vez. Depois das promessas até reconfirmadas pelo seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o novo arcabouço fiscal seria divulgado nesta semana, antes da viagem do presidente à China, Lula disse que seu governo não tem pressa para divulgar... Que desrespeito à Nação e à nossa, hoje, infelizmente, atividade econômica raquítica. Se o Lula só tem pressa para fazer demagogia, o País tem e muita pressa sim para analisar essa nova regra fiscal, que, se bem digerida pelo mercado e investidores, certamente vai abrir caminho para queda da Selic e provocar ânimo na atividade produtiva.



Paulo Panossian - São Carlos (SP)



Hipocrisia

‘Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço’ é uma frase utilizada quando alguém dá bons conselhos, mas suas atitudes e exemplos não dizem o mesmo. Como acontece com nosso atual desgoverno, que condena uma vinícola sulista por manter trabalhadores em regime análogo à escravidão, mas aprova a volta de cubanos no programa Mais Médicos. Deus está vendo a hipocrisia de vocês.



Vanderlei A. Retondo - Santo André