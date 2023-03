Vento favorável ao Metrô

Da Redação



23/03/2023 | 06:00



Finalmente se enxerga mobilização generalizada de lideranças do Grande ABC em torno do projeto que prevê a implantação do Metrô. Iniciativas vêm de todos os lados. A mais notória foi a tomada por Santo André, que na terça-feira aprovou as diretrizes das futuras obras da Linha 20-Rosa, que ligará a região ao Alto da Lapa, na Capital. A movimentação pioneira do município, que vai contar com quatro das 24 estações previstas no projeto, demonstra que, desta vez, os donos do poder se convenceram da importância do modal para as sete cidades – algo que representantes da sociedade civil organizada, cujas vozes foram amplificadas por meio deste Diário, utilizado como tribuna, já haviam notado há tempos.



Em Santo André, qualquer assunto relacionado às obras da Linha 20 terão prioridade da administração, segundo contou o secretário de Planejamento Estratégico e Licenciamento, Acácio Miranda da Silva Filho. A ordem foi dada diretamente pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), um dos maiores entusiastas da ideia no Grande ABC. Embora seja investimento do governo estadual, os municípios exercerão papel fundamental para agilizar a instalação dos canteiros de obras e emitir os avais necessários para a passagem dos trilhos. A sintonia entre as esferas administrativas será essencial para que a região possa contar com o empreendimento de mobilidade com o qual sua população sonha há décadas.



A mobilização da Prefeitura de Santo André em torno do projeto precisa ser seguida pelas duas outras cidades por onde passará o trajeto da Linha 20-Rosa, totalmente subterrânea: São Bernardo e Capital. Pelos reiterados discursos do chefe do Executivo paulista, que reforçam o que o então candidato prometeu na campanha eleitoral, inclusive na oportunidade em que visitou a sede deste Diário, o Metrô deve começar a circular pelo Grande ABC até o fim de sua gestão, em 31 de dezembro de 2026. As administrações municipais devem estar com o terreno preparado para o momento em que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) determinar o início das obras. O vento é favorável.