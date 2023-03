Instituto PROA abre 150 vagas para curso gratuito em tecnologia e programação

Da Redação



22/03/2023 | 19:42



O Instituto PROA está com inscrições abertas para o curso PROPROFISSÃO, que visa formar jovens na carreira de tecnologia. As inscrições para a próxima turma, com 150 vagas, vão até o dia 18 de maio.

A capacitação é destinada a jovens entre 17 e 22 anos. Os jovens selecionados receberão notebook emprestado, plano de dados, uniforme, mochila, vale-transporte e todo suporte necessário para acompanhar as aulas - que acontecerão de segunda a sexta-feira em dois turnos: manhã (9h às 13h) e tarde (14h às 18h). O curso tem duração de seis meses e é semipresencial. Às segundas, quartas e sextas-feiras os alunos podem acompanhar de forma remota, já às terças e quintas-feiras as aulas serão presenciais no Senac Lapa Tito (R. Tito, 54 - Vila Romana, São Paulo - SP).

Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA, explica que cursos técnicos na área de tecnologia são um bom caminho para quem deseja iniciar a vida profissional e aliados às oportunidades de emprego da iniciativa privada, possibilitam acesso rápido à formação e ingresso de novos talentos no mercado de trabalho. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2050, o Brasil será o 6º país com a maior população idosa do mundo, na frente de outros países desenvolvidos. Por isso, cuidar dos jovens agora, significa garantir o amanhã funcionando como uma engrenagem, fazendo girar a economia de forma sustentável. Para isso, eles precisam ser vistos e desenvolvidos hoje.

“Queremos impulsionar esses jovens para essas oportunidades. A área de programação está muito aquecida e estamos felizes em formar esses futuros profissionais. As turmas anteriores foram um sucesso, com centenas de jovens empregados com excelentes salários e conquistando o tão sonhado êxito profissional, isso nos deixa cheios de orgulho e confiantes que estamos no caminho certo”, afirma Alini.

Os interessados precisam estar cursando ou terem concluído o 3º ano do Ensino Médio na rede pública e residirem nas cidades da região da Grande São Paulo. As inscrições podem ser feitas pelo site.

SERVIÇO

Período de inscrições: até 18 de maio

Início das aulas: 24 de julho

Requisitos: ter entre 17 a 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e morar na Grande São Paulo.