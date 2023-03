Gabigol e Rafaella Santos estariam reatando o namoro

22/03/2023 | 18:11



Para comemorar seu aniversário de 27 anos de idade, Rafaella Santos fez um festão para 500 convidados na última segunda-feira, dia 20. Além de dezenas de celebridades, quem marcou presença no evento foi seu ex-affair, Gabriel Barbosa - o Gabigol.

De acordo com o Extra, o casal, que está se relacionando entre idas e vindas desde 2017, estaria junto novamente. Ainda segundo o jornal, a reconciliação entre os dois aconteceu no início do ano e no dia seguinte à festa, a irmã de Neymar postou um Stories de um presente que recebeu: flores, balões e um enorme urso de pelúcia. Na legenda, Rafaella deixou seus seguidores curiosos.

Obrigada, meu garoto, escreveu Rafa.

Será que agora o garoto misterioso foi descoberto? Segundo uma fonte próxima aos dois e que conversou com a publicação, Gabigol sempre curtiu sua vida de solteiro, mas foi quando Rafaella começou a curtir a dela, que o jogador sofreu.

- Ele sempre gostou dela, mas não queria abrir mão da liberdade. Quando viu que ela também estava curtindo, quis voltar. Gabriel quer sossego, afirmou a fonte.

Agora, com a volta do casal, segundo o Extra, há quem acredite que, desta vez, o namoro evolua para casamento.

- Ela está mais independente, tocando um negócio, menos preocupada com o que vão pensar sobre ela. Quem tá mandando agora é a Rafa.