Fred justifica decisão de não atender o Big Fone: Estratégia que soou como omissão

22/03/2023 | 18:10



Falou muito! Fred desistiu do BBB23, após ser eliminado do reality e encaminhado para a Casa do Reencontro. Em uma conversa com Tadeu Schimdt, o pai do Gudugo, revelou que não queria continuar na disputa, pois está morrendo de saudade do filho, e teve diversas experiências dentro da casa.

E, falando nisso, durante Entrevista com o Eliminado, Fred foi questionado sobre algumas de suas atitudes, em especial a de não atender o Big Fone. Depois de assumir que errou em alguns posicionamentos, o ex-brother se justificou.

- Muitas vezes o Big Fone tocava e colocava as pessoas no paredão. Eu pensei: Se eu não sou alvo nem voto de ninguém, para que eu vou atender o Big Fone? Foi uma estratégia minha que soou como omissão aqui fora. Entendo as pessoas que têm essa visão, mas para a minha estratégia de jogo naquele momento, eu achei que foi interessante, tanto é que não fui ao paredão mesmo tocando o Big Fone e passando pelas semanas.

Domingão do Fred?

Além de falar sobre o jogo e o período dentro da casa mais vigiada do Brasil, o influenciador falou sobre os seus planos para o futuro. Apesar de ter realizado um sonho, ele ainda quer ser um grande apresentador.

- Sobre o lado profissional, eu acho que a minha carreira ganha uma guinada, que inclusive foi meu objetivo ao entrar no Big Brother. Eu já tinha um crescimento que já me deixava muito contente e satisfeito, mas buscar novos desafios e sonhar alto é algo que eu tenho dentro de mim. [...] Quero ser um Felipe Andreoli, que apresenta o Globo Esporte, quero ser o Tiago Leifert, que é a minha maior referência no esporte. Mas também quero ser um Luciano Huck, um Faustão, um Rodrigo Faro, um Marcos Mion, quero ser um Tadeu Schmidt. Foi isso que eu sempre tracei na minha vida: ser um grande apresentador e acho que o Big Brother pode me ajudar muito nesse processo.

Torcida

Por fim, Fred deixou bem claro que está torcendo por Larissa, porém, caso ela não volte para o reality, ele já tem um trio de sisters preferidas:

- Uma pessoa que eu não tinha como prioridade e acabou crescendo muito foi a Amandinha. Na forma como ela é simples, na forma como ela ouve as pessoas, que é algo raro lá dentro, porque todo mundo quer falar, todo mundo se interrompe. Ela é uma ótima ouvinte e uma excelente amiga, então torço muito para ela. Torço pela Mami (Aline) também, que tem um dos corações mais bondosos que eu já vi na minha vida. E tem a Bruna também que está nessa dicotomia. Estou muito com essas três.