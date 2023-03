Yellen: foco agora é melhorar confiança do público em solidez do sistema bancário

22/03/2023 | 17:37



A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou que é preciso focar em melhorar a confiança do público na solidez do sistema bancário neste momento, após intervenção no Signature Bank e no Silicon Valley Bank (SVB). Yellen disse que uma discussão sobre o limite nos seguros do Federal Insurance Corporation (FDIC) sobre depósitos em bancos pode ficar para o futuro.

"Podemos debater nos próximos dias se US$ 250 mil é o nível certo para o seguro de depósito ou se o sistema deve ser alterado de alguma forma. Mas não vou me manifestar sobre isso, há muito tempo para essa discussão", disse ela à uma parlamentar durante depoimento no Subcomitê de Apropriação do Senado americano.

Yellen falou que, por ora, quer usar as ferramentas disponíveis para melhorar a confiança e assegurar que bancos que sofrerem com saques de depósitos tenham acesso adequado a liquidez.

Corrida 'impressionantemente rápida'

A corrida ao SVB foi "impressionantemente rápida", classificou a secretária do Tesouro norte-americano. "Pelo que eu saiba, nunca vimos depósitos fugirem no ritmo que ocorreu no SVB", afirmou em depoimento no Senado.

Yellen acrescentou que houve o equivalente à "internet gritando fogo em uma sala de cinema", ao responder um parlamentar que perguntou sobre se essa seria a primeira corrida digital a um banco. "Esse é um fenômeno novo que nunca vimos antes."

A secretária disse ainda que o SVB encarava circunstâncias incomuns, com mais de 90% dos seus depósitos sem seguro.