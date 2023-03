Esquiador francês atinge 255,5 km/h e bate recorde mundial de velocidade

22/03/2023 | 17:28



O francês Simon Billy, de 31 anos, foi campeão mundial de esqui de velocidade nesta quarta-feira e colocou seu nome na história do esporte ao atingir a marca de 255,5 km/h durante a descida da tradicional pista de Chabrières, a mais rápida do mundo, localizada na comuna francesa de Vars. Com o desempenho, estabeleceu um novo recorde mundial da categoria. Até então, o recorde era ostentado pelo italiano Ivan Origone, que alcançou 154,9 km/h no mesmo circuito, em 2016.

Simon pertence a uma tradicional família de esquiadores e pratica o esporte em Chabrières desde muito novo. Seu pai, Philippe, também já foi detentor do posto de esquiador mais veloz do mundo, pois obteve o recorde de 243,9 km/h em 1997, também na pista localizada nos alpes franceses.

"Estava tranquilo e confiante na saída. Este recorde de hoje, aqui em Vars, minha casa, é uma vitória coletiva. Desde criança, assiste outros esquiadores quebrando recordes aqui. Agora, posso celebrar a realização de um sonho de infância", afirmou Simon Billy, que é o primeiro francês a bater o recorde desde 2002, ano em que Philippe Goitschell atingiu 250,7 km/h em Les Arcs.

O pódio do mundial foi completado pelo antigo recordista Simone Origone (254,0 km/h) e pelo austriaco Manuel Kramer (252,8 km/h). Entre as mulheres, a campeã do mundo foi a sueca Britta Backlaud, com um pico de velocidade 244,9 km/h, seguida pela italiana Valentina Greggio (241,8 km/h) e pelo francês Clea Martinez (234,7 km/h).