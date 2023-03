Tekashi 6ix9ine, rapper americano, é espancado em academia como possível vingança

22/03/2023 | 17:10



Como você acompanhou, em novembro de 2019, Daniel Hernandez, conhecido como Tekashi 6ix9ine, foi condenado a dois anos de prisão após testemunhar contra a gangue Nine Trey Gangsta Bloods.

Devido à Covid-19, a defesa de Tekashi entrou com recursos para o rapper cumprir a pena em casa, pelo fato do cantor ser asmático. Os promotores do caso temiam pela segurança do cantor, que poderia ser perseguido pela gangue como vingança.

Já na última terça-feira, dia 21, em uma academia de Miami, nos Estados Unidos, o rapper foi agredido por um grupo de homens. De acordo com o TMZ, após a equipe da academia acionar a polícia, Tekashi foi levado às pressas para o hospital devido à gravidade dos ferimentos. Segundo o RapMusic, o artista teve fraturas no rosto, costelas e costas.

O rapper deixou a prisão antes do previsto por colaborar com as autoridades e fazer denúncias contra seus companheiros de gangue. Agora, Tekashi deve receber protação policial.