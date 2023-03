Mel Maia revela que pensa em construir uma família com MC Daniel: Sou apaixonada

22/03/2023 | 17:10



Amor de verdade! Diversos famosos estão terminando seus relacionamentos duradouros, mas, parece que Mel Maia e MC Daniel não pretendem fazer parte desta lista. Os artistas anunciaram o namoro em janeiro de 2023, e, desde então, vivem publicando fotos e vídeos super fofos nas redes sociais.

Porém, antes do casal compartilhar os momentos da relação, e até anunciarem o namoro, eles esperaram um pouco. E em entrevista à colunista Patricia Kogut, a atriz contou que, antes de se apaixonarem, eles eram muito amigos. Por conta disso, decidiram esperar o relacionamento consolidar para contarem aos fãs e seguidores.

- No início, estávamos como amigos mesmo. Depois do primeiro beijo, ainda não estava 100% certa. Ele estava meio assim também. Demorou até chegar ao nível estou namorando. A gente esperou para falar em público porque é muita exposição, são muitas energias em cima do relacionamento. Esperamos aquilo que estávamos querendo construir, ficar firme para depois lançar.

Ela ainda continuou falando sobre um futuro com o funkeiro. Segundo ela, o sonho do MC é ser pai, mas ela gostaria de esperar mais um pouco para começar uma família. Para justificar a escolha, ela deixou bem claro que ainda quer focar na carreira.

- Não quero agora, com 18 anos de idade. Ainda tenho muita coisa para fazer pela carreira e para correr atrás para mim e para minha família. Desde nova trabalho bastante e tenho que trabalhar mais. Não seria o momento. Claro que penso em construir família com ele, sou apaixonada. O sonho dele é ser pai. Acho que está muito cedo para pensar nisso, e ele concorda. Quando tiver que ser, vai ser. Mas tomara que seja quando eu estiver mais velha.

Hablou!

E não foi só de seu relacionamento que Mel Maia falou. A atriz aproveitou para dar sua opinião sobre sua nova personagem, Guiga, na novela Vai na Fé. Ela confessou que, ao ler o texto e entender a personagem, ficou com medo do hate, porém, Mel revelou que a repercussão foi melhor que ela esperava.

- As pessoas estão amando odiar a Guiga. Elas odeiam, mas recebo elogios. Isso é muito bom. É o objetivo.

Por fim, a artista confessou que, se pudesse, tentaria mudar sua personagem:

- Eu com certeza iria querer converter a Guiga, torná-la uma pessoa melhor. Gostaria que houvesse um caminho para que ela enxergasse que a vida funciona não funciona assim. Ela poderia ter a oportunidade de ser mais empática e mostrar para todos que mudou. Quando as pessoas querem, elas mudam.

Muito talento e beleza, né?