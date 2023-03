Marcius Melhem diz que já cumpriu sua pena e faz acusação contra Dani Calabresa

22/03/2023 | 16:10



Marcius Melhem voltou a falar de Dani Calabresa e das acusações de assédio envolvendo o seu nome. Em entrevista à Folha de São Paulo, o artista acusou a defesa da humorista de estar atrasando a Justiça.

- Não é justiça. É me prejudicar profissionalmente. São quase 30 meses com a carreira parada esperando uma definição. Tempo maior que a pena máxima do assédio que não cometi, declarou ele.

Vale pontuar que Melhem está afastado da Globo desde 2020. A defesa de Dani Calabresa optou por não comentar sobre o assunto, e declarou que o caso corre sob sigilo. A ideia é não a estratégia nos tribunais. As informações são da Folha.

Em uma entrevista mais antiga ao jornalista Roberto Cabrini, o artista afirmou que Dani Calabresa e as outras sete mulheres se conheciam e se juntaram contra ele.