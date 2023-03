Aos 97 anos de idade, Dick Van Dyke sofre acidente de carro

22/03/2023 | 16:10



Aos 97 anos de idade, Dick Van Dyke sofreu um acidente de carro na última semana. O astro de Hollywood teria perdido o controle de seu veículo e colidido em um portão, em Malibu, nos Estados Unidos. Por mais que tenha batido o rosto e sofrido com sangramento no nariz, Van Dyke não teve ferimentos graves e recebeu atendimento médico logo após o acidente. As informações são do TMZ.

Segundo a imprensa internacional, o ator contou aos oficiais de justiça que seu carro derrapou na chuva, o que fez com que ele perdesse o controle do volante. De acordo com os oficiais, Van Dyke estava sóbrio, mas mesmo assim, foi solicitado que ele refizesse seu teste de direção.

O astro ficou conhecido na década de 60 pelo seu papel em Mary Poppins. A carreira de Van Dyke durou mais de 70 anos, rendendo uma série de conquistas para o ator, incluindo um Grammy. A última vez que foi visto na TV foi em sua aparição no programa The Masked Singer, quando sua identidade foi revelada por baixo de uma fantasia de gnomo.