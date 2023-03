Defesa Civil avalia derrubar parte de galpão incendiado em São Caetano; veja fotos e vídeo

Luana Mello



22/03/2023 | 15:56



A Defesa Civil de São Caetano avalia derrubar parte do galpão de peças automotivas que pegou fogo durante toda a madrugada desta quarta-feira (22). Moradores de pelo menos seis casas vizinhas precisaram deixar seus imóveis pelo risco de desabamento e fumaça que permanece no local.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Juscelino Brilhante, o prédio está comprometido principalmente na parte do telhado, além de algumas paredes que tiveram rachaduras por conta do calor. “A estrutura está colapsada, o prédio está condenado e pode cair a qualquer momento. O que nós queremos fazer é esse trabalho com segurança, não deixar que ele caia sozinho, já que isso pode abalar as casas laterais”, explicou ele. Ainda não é possível determinar a causa do incêndio.

LEIA TAMBÉM: Incêndio destrói galpão de peças automotivas em São Caetano

O local, que possui cerca de 15x40m, ficou completamente destruído. Ele funcionava de forma compartilhada para que oficinas da região pudessem armazenar peças automotivas. Quatro carros e uma escavadeira que estavam no galpão também ficaram totalmente queimados e os prejuízos ainda não foram contabilizados.

MAIS DE 15 HORAS DE TRABALHO

Os Bombeiros chegaram ao endereço, no bairro Cerâmica, pouco depois da meia-noite. O combate ao fogo durou toda a madrugada e pela manhã as equipes realizaram o trabalho de rescaldo, para evitar novos focos de incêndio. Uma retroescavadeira precisou ser utilizada na ação. “É uma operação muito delicada, temos que trabalhar com bastante cuidado por ser uma ocorrência grande, com uma estrutura muito danificada. Em alguns pontos, precisamos acessar através dos imóveis vizinhos”, explicou Thiago Franco, capitão do Corpo de Bombeiros.

CENÁRIO DE GUERRA

Em toda a rua, que precisou ser interditada, o cenário era de guerra com fumaça, materiais e veículos queimados. Os moradores que precisaram deixar seus imóveis permaneceram no bairro acompanhando os trabalhos dos Bombeiros e da Defesa Civil.

Com medo, eles relataram o susto que sentiram ao perceberem o incêndio. “Eu acordei assustada com o barulho, achei que fosse algum gato no telhado. Os vizinhos começaram a gritar e buzinar, até que olhei pela janela e vi o fogo. Só deu tempo de pegar meus animais e sair”, contou a professora Dilza Becker, de 67 anos. Ela teve parte da casa interditada pelo risco de queda de uma das paredes do galpão.

Além dos sintomas físicos como dor de cabeça e mal-estar por conta da fumaça, ela ainda comenta sobre o trauma da situação. “Ver esse cenário todo dói muito, não apenas no corpo, mas no psicológico. Agora é esperar, pelo menos graças a Deus ninguém se machucou”, complementou ela.