Sucessão no STF: advogados assinam carta em solidariedade a Zanin; veja quem são

22/03/2023 | 15:30



Um grupo com mais de 200 advogados assina uma carta divulgada nesta quarta-feira, 22, em solidariedade ao colega de profissão Cristiano Zanin, um dos nomes cotados para a cadeira do Supremo Tribunal Federal (STF) que será deixada vaga pelo ministro Ricardo Levandowski em maio.

O texto cita "ataques" direcionados a Zanin, os quais "se valem de questões familiares para tentar macular a sua imagem". A carta também menciona "inconformismo com iniciativas que, ao largo dos requisitos constitucionais, tenham por objetivo atacar pessoas, famílias e biografias".

Como mostrou o Estadão, Lula avalia agora apenas dois nomes: Zanin e os advogados Manoel Carlos de Almeida Neto, que também assina a carta.

A lista é encabeçada por Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, e contém advogados conhecidos nacionalmente, como Nelson Wilians, Aury Lopes Jr., Antonio Carlos de Almeida Castro (o "Kakay"), Alberto Zacharias Toron, Pierpaolo Cruz Bottini, Roberto Podval e Carlos Harten - que integra o Conselho Federal da OAB. Outra assinatura que se destaca é a de Maria Claudia Bucchianeri, ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A disputa pela vaga no Supremo ocorre em meio ao rompimento entre Zanin e Roberto Teixeira, seu sogro e antigo compadre do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em agosto do ano passado, os dois desfizeram a sociedade no renomado escritório Teixeira Zanin Martins Advogados.

Mais da metade das assinaturas pertence a membros do Prerrogativas, um grupo nacional de advogados, coordenado por Marco Aurélio de Carvalho, primeiro signatário da lista. A articulação foi criada, inicialmente, para defender o exercício da advocacia na atuação da defesa dos réus e investigados na Lava Jato, mas tomou proporções maiores e hoje tem alcance nacional. O grupo é bastante próximo ao presidente Lula (PT).

A organização da carta foi encabeçada pelo advogado Marcelo Knopfelmacher. Ele também faz parte do Prerrogativas e patrocinou a defesa de procuradores da Operação Lava Jato, como Deltan Dallagnol, hoje deputado federal pelo Podemos do Paraná.

VEJA A CARTA:

Carta Aberta em Solidariedade a Cristiano Zanin

Nós, advogadas, advogados, membros da classe jurídica e cidadãos brasileiros, vimos a público manifestar nossa solidariedade ao advogado Cristiano Zanin, em razão dos ataques que referido profissional vem sofrendo e que se valem de questões familiares para tentar macular a sua imagem.

Cristiano Zanin, como se sabe, é apontado como um dos possíveis nomes para o cargo de Ministro do STF em virtude da aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski em maio futuro.

Assim, invocar questões familiares para destruir reputações é tática que coloca em segundo plano os requisitos que a Constituição exige para a escolha de um Ministro do STF: notável saber jurídico e reputação ilibada.

Por essas razões é que externamos nossa solidariedade ao advogado Cristiano Zanin, registrando também nosso inconformismo com iniciativas que, ao largo dos requisitos constitucionais, tenham por objetivo atacar pessoas, famílias e biografias.

1. Marco Aurélio de Carvalho

2. Pedro Serrano

3. Gabriela Araújo

4. Fabiano Silva dos Santos

5. Camila Alves Hessel Reimberg

6. Aury Lopes Jr

7. Arnobio Rocha

8. Lúcia Baungartner Lamberti

9. Anna Candida Serrano

10. Sergio Graziano

11. Alberto Zacharias Toron

12. Fernando Hideo Lacerda

13. Pietro Alarcón

14. João Ricardo Dornelles

15. César Caputo Guimarães

16. Margarete Pedroso

17. Alvaro de Azevedo Gonzaga

18. Michel Saliba

19. Fábio Trad

20. Hugo Leonardo

21. Caio Leonardo

22. Benedito Dias da Silva

23. Gabriel Lira

24. Marcelo Uchôa

25. Inocencio Uchôa

26. Gabriela Peixoto

27. Roberto Tardelli

28. Clóvis Barbosa de Melo

29. Bruno Salles

30. José Francisco Siqueira Neto

31. Rafson Ximenes

32. Nívea Maria Dondoerfer Cademartori

33. Luiz Carlos da Rocha (Rochinha)

34. Rubens Casara

35. Pierpaolo Cruz Bottini

36. Roberto Podval

37. Ritienne Soglio

38 . José Augusto Rodrigues Jr.

39. Luciano Rollo Duarte

40. Rafael Favetti

41. Marcelo Nobre

42. Luis Carlos Moro

43. Silvio Gabriel Serrano Nunes

44. Fabio Tofic Simantob

45. Carol Proner

46. Márcia Semer

47. Marcia Pelegrini

48. Maurício Zockun

49. Marcus Edson de Lima

50. Márcio Tenenbaum

51. Gisele Cittadino

52. José Eduardo Cardozo

53- Antônio Carlos de Almeida Castro - Kakay

54. Walfrido Warde

55. Carlos Harten

56. Angelita da Rosa

57. Taube Goldenberg

58. Marcelo Turbay

59. Manoel Carlos de Almeida Neto

60. Guilherme Marchioni

61. Maurício Vasconcelos

63. Magda Biavaschi

64. Maria José giannella Cataldi

65. Tiago de Lima Almeida

66. Rachel Ximenes

67. Leonardo Isaac Yarochewsky

68. Antonio Pedro Melchior

69. Saulo Alcântara

70. Hélio Silveira

71. Camilla Varella

72. Carlos Ronaldo Dantas Geremias

73. Danny Fabrício Cabral Gomes

74. Eduardo Arruda Alvim

75. Felipe Locke Cavalcanti

76. Fernanda Hesketh

77. Humberto Gouveia

78. Julia Braga Patah

79. Marcelo Knopfelmacher

80. Márcia Rocha

81. Mariana Figueiredo Paduan

82. Renata Refinetti Guardia

83. Tania Ribeiro da Silva

84. Vidal Serrano

85. Victor Waquil Nasralla

86. Eduardo Carnelós

87. Rafael Favetti

88. Alberto Senna

89. Tiago Cedraz

90. Eduardo Toledo

93. Marcelo Sacramone

94. Anderson Pomini

95. Gustavo Silberneigel

96. Vinicius Gonçalves

97. Djaci Falcão

98. Aristides Zacarelli Neto

99. Victor Magalhães

100. José Luis de Oliveira Lima

101. Marcelo Lima

102. Marcos Vinicius Furtado Coelho

103. Maria Claudia Bucchianeri

104. Nelson Wilians

105. Nabor Bulhões

106. Sergio Litaiff

107. Sergio Vieira

108. Sergio Detran

109. Alcemir Neto

110. William David

111. André Kruschewsky

112. Amanda Simões

113. Arthur Lima

114. Ana Campos

115. Mauro Martins

116. Alfredo Lins

117. Antônio Rosa Junior

118. Affimar Cabo Verde

119. Sérgio Renault.

120. Flávio Crocce Caetano

121. Weida Zancaner

122. Luciana Worms

123. Flávio Gonçalves

124. Renato Afonso Thelet Gonçalves

125. Luzia Paula Cantal

126. Aline Braghini

127. Juarez Tavares

128. Eleonora Nacif

129. Mauro Otávio Nacif

130. Claudio José Langroiva Pereira

131. Lais de Figueiredo Lopes

132. José Carlos Alves

133. Daniela Teixeira

134. Pedro de Alcântara Bernardes Neto

135. Luiz Henrique Urquhart Cademartori

136. Glauco Pereira dos Santos

137. Renato Boabaid

138. Ernesto Tzirulnik

139 Marina coelho Araújo

140. Vicente Cândido

141. Maria Amália Guedes Grijó das Neves Cândido

142. Yanne Teles

143. Heitor Cornacchioni

144. Ana Amelia Camargos

145. Anderson Lopes

146. Marcelo Santiago Pádua Andrade

147. Jorge Antônio Maurique

148. Alexandre Mallet

149. Flavio Goldberg

150. Otavio Pinto e Silva

151. Alfredo Attié

152. Carmen da Costa Barros

153. Mírian Lavocat

154. Marcos Joaquim Gonçalves Alves

155. Fernanda Burle

156. Alan Viana

157. Leandro Bettini

158. Othon Pontes Saraiva Neto

159. Gabriella Alencar

160. Pollyana Kruger

161. Rafaella Amaral Becker

162. Mônica de Melo

163. Alessandra Camarano Martins

164. Magnus Henrique de Medeiros Farkatt

165. Fernando Augusto Fernandes

166. Paulo Teixeira

167. Tiago Resende Botelho

168. Vera Lúcia Santana Araújo

169. Fauzi Hamuche

179. Marcelo Mester

180. George Niemeyer

181. Vladimir Guilhamat

182. Eduardo Pedroso

183. Romeu Demtschuk

184. Eufrasio Pereira Luiz Júnior

185. Henri Esses

186. Flávio Kestel

187. Rubens Herédia

188. Vitor Marques

189. Marcelo Dallamico

190. Jacob Pinheiro Goldberg

191. Carlos Stevenson

192. Francisco Ricardo Müller de Abreu

193. Rosely de Barros Lavarda

194. Adriano Teodoro Patrícia Machado

195. Francisco Roque Festa

196. Otávio Hueb Festa

197. Renata Aparecida Miranda Teodoro

198. Ricardo Patah

199. Luiz Bonates

200. Flavio Anthony

201. Silvio Ricardo Alencar de Almeida

202. Roberto Avino

203. Leandro Resende Rangel

204. Hiram Gorga

205. Luis Carlos da Silva

206. Marco Baddia

207. André de Vilhena

208. Alysson Sousa Mourão

209. Gabriel Soares da Fonseca

210. Daniel Macedo

211. Rafael Papini Ribeiro

212. Rodrigo Molina Resende Silva

213. Joaquim Guilherme Pessoa

214. Antônio Hidd

215. Pedro Henrique Mazzaro Lopes

216. Gustavo Goldini Barijan

217. Bruno César de Caires