Anitta rebate amigos que criticaram regras de seu aniversário: - Não precisa ir

22/03/2023 | 14:10



Ela não tem papas na língua! Anitta é o tipo de artista que coisa de deixar as coisas bem claras e não leva desaforo para casa. A cantora divulgou nas redes sociais algumas regrinhas de conduta para os convidados de seu aniversário, mas parece que alguns amigos não gostaram e criticaram os pedidos da poderosa.

Caso você não tenha visto, as regras da festa de aniversário da cantora são:

1. NÃO TRAGAM +1. Convidado não convida e eu não quero meu aniversário rodeado de gente que eu não conheço. Eu convidei você, não seus amigos. Se não souber andar sozinho, pode ficar em casa.

2. Não tire foto e não faça vídeo. Não convidei ninguém para dar close na Internet, é para se divertir. Para dar close busque outras festas que rolam durante o ano todo.

3. Não tietar os famosos e não ficar enchendo o saco das pessoas falando no ouvido sem parar.

Direta e reta, Anitta foi aos Stories do Instagram mandar um recado àqueles que reclamaram da regra que os impedia de levar acompanhantes que não estão na lista.

- E tem gente que fala mal porque eu ponho as regras da festa nos Stories, a quantidade de mensagem que eu recebi: Ah, meu namorado, ah, meu marido. Gente, vão fazer terapia, não sabe andar sozinho fica em casa ou vai fazer terapia. Isso porque eu mando a mensagem falando, o povo já sabe que eu sou meio grossa, também [pelo] meu histórico, e as pessoas ainda são sem noção. Não pode! Não levar noivo, não pode levar marido, não pode levar ninguém.

A artista também disse que não vai admitir que tietem os famosos presentes.

- Ah, tenho problema de andar sozinho, não consigo chegar sozinho a uma festa', aí foda-se, não precisa ir. Não quero ficar dançando com 50 pessoas que nunca vi nada vida, do meu lado. Não quero, é meu aniversário e eu tenho esse direito. Que ódio. E já avisei pro segurança, se alguém ficar tirando foto, tietando alguém, é para pegar pelo braço e expulsar. Eu não tenho essa paciência.

E continuou a disparar:

- Quando me convidam para uma festa, eu vou sozinha, porque eu tenho a c*****a do senso. Então não quer ir não vai. Só vai se tiver o assistente que você precisa de babá? Então fica em casa com a sua babá. P***a, tem que por no Stories, porque você fala com as pessoas, manda mensagem e as pessoas não têm senso. Se foi convidado para meu aniversário, é porque me conhece, já sabe que eu sou meio grossa, ignorante. É só não ir. E todo ano as pessoas são sem noção, e hora que eu tiro várias pessoas da lista. Mas aparecem novos. Vai brotando a sem noção. Não aparece na porra da festa, eu me irritei Chegou sozinho, entra, não chegou tá barrado e vai comer em algum lugar.