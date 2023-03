Bruce Willis renova votos de casamento com Emma Heming em cerimônia íntima

22/03/2023 | 14:10



Bruce Willis e Emma Heming estão juntos desde 2009 e têm duas filhas, Evelyn, de oito anos de idade, e Mabel, de dez. O casal sempre se mostrou muito apaixonado e está aproveitando cada segundo desde que o ator foi diagnosticado com afasia.

Na última terça-feira, dia 21, eles decidiram então renovar os votos de casamento em um cerimônia íntima que contou apenas com familiares dos artistas e Demi Moore, ex-esposa de Willis.

No Instagram, Emma se declarou ao marido e agradeceu todo o apoio que tem recebido de Moore desde que a atriz passou a morar na mesma casa do ex e sua família para ajudar nos cuidados de Bruce.

Em nosso décimo aniversário de casamento, decidimos renovar nossos votos no mesmo lugar em que dissemos sim em 2009. Estou muito feliz por termos feito isso. Aproveitei todas as oportunidades para se unir e celebrar com a família e amigos. Esses são os momentos e belos bolsões de memórias que você consegue manter por toda a vida. E conseguimos manter essas memórias seguras e vivas para aqueles que podem não conseguir, escreveu a modelo na legenda do vídeo em que aparece celebrando sua união com o marido.

Na sequência, ela agradece a ajuda de Demi nas gravações do momento e a presença das filhas mais velhas do ator:

Um grande alô para a nossa cinegrafista, Demi Moore. [...] E para nossa doce família e amigos que sempre aparecem por nós!

A família parece ter curtido bastante o dia e a celebração, já que Bruce também foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença que afeta o lobo frontal no cérebro, o que causa problemas de comunicação.

Mas, Tallulah, filha do ator, aproveitou o momento para dar um chega para lá nos haters que costumam dizer que ela usa o nome do pai e da mãe famosos para aparecer na mídia.

A ativista surgiu em seu próprio Instagram usando uma camiseta com os dizeres: All my sisters are nepo babies [Todas as minhas irmãs são nepo babies]. O termo se referente aos casos de nepotismo e as acusações da web de que muitos filhos de famosos se usam dos nomes fortes de seus pais para conseguirem espaço no meio artístico.

Vale lembrar que além das duas irmãs caçulas, filhas de Emma, Tallulah também é irmã de Rumer e Scout, frutos do antigo relacionamento de Demi e Bruce.