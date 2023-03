Polícia Civil de São Bernardo prende trio suspeito de participação em "Tribunal do Crime"

Da Redação



22/03/2023 | 14:04



A Polícia Civil de São Bernardo, através do Deic (Delegacia Especializada em Investigações Criminais), prendeu nesta quarta-feira (22) três suspeitos de integrarem um "Tribunal do Crime" formado por membros de uma organização criminosa no Grande ABC. A ação teve o apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais) e fez parte da segunda fase da Operação Antígona, que começou ainda no ano passado após uma execução na região.

De acordo com a polícia, a investigação teve início em fevereiro de 2022, quando o corpo de um rapaz foi encontrado em Ribeirão Pires. Ele teria sido sequestrado e torturado por pelo menos cinco dias até ser morto pelo "Tribunal" formado por integrantes de uma facção que age dentro e fora dos presídios paulistas. Além dos detidos, a polícia ainda apreendeu um carro, modelo Corsa, um celular e R$ 11.614 em dinheiro. Sete integrantes do grupo já haviam sido presos e outros três permanecem foragidos.