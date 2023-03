Páscoa na Shopee: 4.4 Liquidação terá R$ 6 milhões em cupons de descontos

Da Redação, com assessoria

A Shopee promove a campanha 4.4 Liquidação entre 22 de março e 5 de abril. Durante a data dupla – 4 de abril –, a plataforma oferecerá R$ 6 milhões em vouchers de descontos, produtos com até 40% de cashback em Moedas Shopee e cupons de frete grátis para compras acima de R$ 29.

No primeiro dia da ação (22 de março), os consumidores terão ofertas em itens de Casa & Decoração com 40% de desconto, enquanto Eletrônicos terão 30% e Alimentos e Bebidas a partir de 15%, além de cupons de até R$ 30 off para serem aplicados nas compras. Já no principal dia da 4.4 Liquidação (4 de abril), os usuários encontrarão produtos com até 70% de abatimento em Beleza e Saúde, 60% em Casa e Lazer, 50% em Tecnologia e 50% em Moda.

A partir de 22 de março, a plataforma promove também o Festival de Páscoa, com uma página especial em que os consumidores terão promoções de chocolates com até 40% de descontos e ofertas segmentadas em quatro categorias: Ovos de Páscoa e Chocolates, Faça Você Mesmo, Almoço de Páscoa e Decoração. Além de cupons de R$ 10 para compras de chocolates – válido até 9 de abril.

O marketplace também realizará a iniciativa Páscoa Feliz Shopee e Cacau Show, em que a cada compra de ovo de chocolate da marca, outra unidade será doada ao Instituto Alicerce, que oferece aulas no contraturno escolar para crianças, jovens e adultos de comunidades em situação de vulnerabilidade no Estado de São Paulo. No site, os ovos de chocolate da marca terão 10% de desconto.

Entretenimento no app e no Instagram

Um time de influenciadores digitais vão criar conteúdos com a temática de Páscoa, com receitas criadas com produtinhos da plataforma. Participam da ação os confeiteiros Franciele Oliveira e Gabriel Bernardes e o criador de conteúdo da página Downlicia, Thigas Ribeiro, além da atriz Lara Santana e a criadora de conteúdo Dani Choma.

A Shopee ainda promove em 4 de abril, às 19h, a Super Shopee Live 4.4 Verdade ou Desafio, que vai apresentar as melhores ofertas do dia com cupons de desconto e Moedas Shopee.