Megan Fox e Machine Gun Kelly teriam pausado planejamento de casamento

22/03/2023 | 13:11



O relacionamento de Megan Fox e Machine Gun Kelly ganhou mais um capítulo polêmico. De acordo com o US Weekly, o casal estaria vivendo uma pausa no noivado.

Megan e Kelly anunciaram que iriam dar mais um passo na relação no começo de 2022, mas, na época, não disseram a data prevista do casamento. Tanto enrolaram que, segundo as fontes do site, o noivado acabou entrando em um momento complicado

Estão atualmente dando um tempo, mas ainda estão em contato. Eles são muito instáveis. Eles paralisaram o planejamento do casamento para resolver seus problemas. O relacionamento deles é bastante volátil no momento. No momento, eles estão separados, mas ainda trocam mensagens de texto, disse a fonte.

Recentemente, Megan e Machine foram vistos chegando a um prédio conhecido por ter vários escritórios que aconselham relacionamentos. Eles chegaram em carros separados.

[Megan] Não tem certeza de como estão as coisas com Colson, e é complicado no momento. Eles ainda estão trabalhando em seu relacionamento porque o amor que eles tinham era real. Isso não é algo que desaparece da noite para o dia. No entanto, eles precisariam ter um avanço significativo para fazer as coisas funcionarem. Está tudo no ar agora, finalizou a fonte.

Vale lembrar que Megan Fox surgiu sem o anel de noivado durante a festa pós-Oscar.

Onde será que essa história vai dar?