Fundação das Artes estreia espetáculo teatral sobre brasilidades neste sábado (25) em São Caetano

Da Redação



22/03/2023 | 13:10



A Turma 68 de Teatro da Fundação das Artes estreia, neste sábado (25), no Teatro Timochenco Wehbio, espetáculo "Novo Ano Velho". A montagem marca a formatura dos alunos que durante três anos e meio dedicaram-se ao Curso de Formação Técnica.

Por meio de uma dramaturgia em formato de cenas curtas, a obra marca a trajetória, durante um ano completo, de dez personagens. À medida que os meses, dias e horas se passam, as personagens se deparam com acontecimentos que reverberam diretamente sobre suas vidas e projetam o cotidiano de muitos brasileiros. O processo criativo partiu da investigação da Turma 68 sobre brasilidades e a constituição do povo brasileiro. Estudos históricos sobre o Brasil do ponto de vista oficial, extraoficial e contemporâneo foram sobrepostos com a criação de cenas a partir dos estudos do Teatro Épico, da Performance e dos estudos contemporâneos da Cena.

A temporada vai até o dia 13 de maio, com espetáculos às sextas-feiras, às 20h, e aos sábados, sábados, às 19h.

SERVIÇO

Novo Ano Velho

Processo Colaborativo sobre Brasilidades - Direção de Celso Correia Lopes e Melissa Aguiar

Temporada: de 25 de março a 13 de maio, sextas-feiras, às 20h e sábados, às 19h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia ou promocional com filipeta) e R$ 10 (ex aluno e aluno da Fundação das Artes)

Local: Teatro Timochenco Wehbi - Fundação das Artes – Unidade Milton Andrade (Rua Visconde de Inhaúma, 730, Bairro Nova Gerty - São Caetano do Sul)

Contato: (11) 4239-2020 / www.fascs.com.br / teatro@fascsconectada.com.br