Como identificar falsas vagas de emprego na internet?

Tamara Sanches

22/03/2023 | 12:55



No início de março, o Linkedin anunciou que está testando novas ferramentas de inteligência artificial para manter os usuários longe de golpes envolvendo falsas vagas de emprego. A atitude, de fato, não é à toa: fraudes desse tipo têm sido cada vez mais comuns, tanto nesta rede social quanto na internet como um todo.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mais de 8 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Os dados são do quarto trimestre de 2022. Neste cenário, muitas tendem a se tornar mais suscetíveis a cair em falsas promessas. Se você está buscando uma nova oportunidade profissional, fique atento às dicas abaixo.

Tudo parece bom demais para ser verdade

Se a vaga aparenta ser perfeita, com salário e benefícios muito acima do mercado para uma simples função e carga horária reduzida, possivelmente se trata de um golpe. Portanto, fique atento para verificar se a oportunidade conta com alguma das outras características da lista.

A vaga te direciona para um site desconhecido

Existem sites famosos por promoverem processos seletivos, como Gupy e Vagas.com. Se a vaga, no entanto, te leva para um link estranho, já é motivo para desconfiança. Nesse caso, pesquise informações sobre a procedência antes de concluir qualquer ação.

O anúncio tem erros de digitação

Dê uma atenção especial à descrição da vaga. Se as características forem confusas e com erros de português, é mais um ponto que indica que ela pode ser falsa.

Te pedem dinheiro para participar do processo seletivo

Fuja de “oportunidades” que pedem para que o candidato pague para seguir na disputa pela vaga. Situações como esta não são habituais em processos seletivos sérios, portanto, se isso acontecer, a chance de se tratar de um golpe é muito grande.

Além disso, nunca forneça informações sobre o seu cartão de crédito durante um processo seletivo, independentemente do meio onde forem solicitadas.

Na dúvida, pesquise

Sempre que você desconfiar de uma tentativa de golpe por meio de uma vaga de emprego falsa, pesquise sobre o recrutador e a empresa em questão.

Caso não seja possível encontrar nenhuma informação confiável, o ideal é não seguir com a participação neste processo seletivo e partir para a busca de outras oportunidades.