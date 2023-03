Estreias da Netflix em abril: confira o que chega ao streaming

Da Redação, com assessoria

As atrações que chegam ao catálogo da Netflix em abril acabam de ser anunciadas. Entre os destaques dos filmes está Power Rangers: Agora e Sempre. Em relação às séries, chama atenção a nova temporada de Sweet Tooth. A seguir, confira a lista completa do que você poderá acompanhar em breve no serviço de streaming. Vale destacar que alguns títulos contam com links. Isso significa que você pode acessá-los e pedir para a plataforma avisá-lo quando estiverem disponíveis.

Séries da Netflix em abril

02/04 – War Sailor: Limited Series (1ª Temporada): Em meio à Segunda Guerra Mundial, dois marinheiros enfrentam situações terríveis em um navio norueguês enquanto lutam para sobreviver.

04/04 – Estrelas da Música (1ª Temporada): Neste reality, jovens artistas latinos precisam impressionar lendas da indústria, como Lex Borrero, Tainy e Rauw Alejandro, para tentar conquistar um contrato que mudará suas vidas.

06/04 – Treta (1ª Temporada): Um desentendimento no trânsito entre dois desconhecidos (um empreiteiro falido e uma empresária frustrada) dá início a uma briga que traz à tona impulsos sombrios.

08/04 – O Advogado de Divórcio (1ª Temporada): Após uma tragédia na vida pessoal, um pianista vira advogado de família e faz de tudo pela vitória dos seus clientes em casos de divórcio.

12/04 – A Sogra que te Pariu (2ª Temporada): Recém-saída da prisão, Isadir volta para a família, pronta para fazer amigos, namorar e encontrar novas maneiras de perturbar Carlos e Alice.

14/04 – Queenmaker (1ª Temporada): O trabalho dela é abafar os escândalos dos ricos e poderosos. Mas uma crise de consciência a faz tentar eleger uma advogada e ativista como a nova prefeita de Seul.

20/04 – A Diplomata (1ª Temporada): Em meio a uma crise internacional, uma diplomata de carreira tenta equilibrar o novo posto de embaixadora no Reino Unido e as turbulências do casamento com um político famoso.

26/04 – Supermães (7ª Temporada): Na temporada final, Kate e as amigas buscam o equilíbrio entre o sucesso profissional e a realização pessoal. Não é fácil, mas manter o bom humor sempre ajuda.

27/04 – Sweet Tooth (2ª Temporada): Um menino-cervo muito especial chamado Gus tenta ajudar seus novos amigos híbridos a escapar dos Últimos Homens antes que seja tarde demais.

SEM DATA – Bem-vindos ao Éden (2ª Temporada): Com novas ameaças na ilha e sem possibilidade de escapar, a rebelião luta pela liberdade. Astrid coloca em prática seus planos para o Novo Éden.

Filmes da Netflix em abril

01/04 – O Escorpião Rei (2002): Um guerreiro luta para impedir um ditador egípcio de expandir seu império. Nessa batalha, ele conta com a ajuda de uma encantadora feiticeira.

01/04 –Motoqueiro Fantasma (2007): Para salvar uma pessoa querida, o motoqueiro Johnny Blaze faz um acordo com o macabro Mefisto e paga com a própria alma.

01/04 – Homem que Mudou o Jogo (2011): Frustrado com a falta de dinheiro para comprar bons jogadores, o dirigente de um time de beisebol aposta em uma estratégia ousada para virar o jogo.

01/04 –Noé (2014): Após prever uma inundação apocalíptica, um homem começa a construir uma arca grande o suficiente para sua família e um casal de cada espécie animal.

07/04 – Meu Amigo Lutcha (2023): Durante uma visita à família no México, um menino solitário faz amizade com uma criatura mítica e, juntos, embarcam em uma grande aventura.

08/04 – Fome de Sucesso (2023): Uma jovem cozinheira enfrenta seus próprios limites após ser convidada para aprender com um chef famoso e insuportável.

14/04 – Seven Kings Must Die (2023): Após a morte do rei Eduardo, Uhtred de Bebbanburg e seus companheiros se aventuram por um reino dividido na esperança de finalmente unir a Inglaterra.

19/04 – Power Rangers: Agora e Sempre (2023): Rita Repulsa está de volta, e só os Power Rangers são páreo para ela! Mas depois de 30 anos, será que eles ainda conseguem salvar o mundo?

21/04 – Guia de Viagem para o Amor (2023): No Vietnã a trabalho, uma agente de viagens conhece um guia destemido que mostra a ela o lado bom de uma vida de aventuras.

Documentários e especiais da Netflix em abril

01/04 – One Direction: This Is Us (2013): O premiado documentarista Morgan Spurlock retrata o fenômeno musical One Direction, mostrando cenas dos shows e dos bastidores.

05/04 – Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now (2023): Este documentário intimista narra a jornada de Lewis Capaldi, de seu primeiro vídeo viral à sua ascensão a um astro do pop indicado ao Grammy.

12/04 – Procurados EUA: O Atentado à Maratona de Boston (2023): Imagens de arquivo, reconstituições e entrevistas exclusivas lançam um novo olhar sobre a tragédia e os dois irmãos que chocaram uma cidade.

18/04 – Como Ficar Rico (2023): Nós controlamos o dinheiro ou ele nos controla? O especialista financeiro Ramit Sethi trabalha com pessoas de várias partes dos EUA para ensiná-las a alcançar a riqueza.

19/04 – O Império dos Chimpanzés (2023): Uma comunidade de chimpanzés vive em uma floresta na Uganda, enfrentando políticas sociais complexas e dinâmicas familiares, além de disputas territoriais.

Conteúdo para crianças na Netflix em abril

01/04 – Cada um na sua Casa (2015): Sem querer, um adorável ser de outro planeta convida a galáxia inteira para uma festa. Enquanto foge da confusão, ele faz amizade com uma garota humana.

10/04 – Trolls 2 (2020): Barb quer uma nação regida pelo rock, mas a Rainha Poppy, Tronco e a turma vão unir os Trolls pra salvar os outros tipos de música.

10/04 – CoComelon (8ª Temporada): Esta coleção é indicada para as crianças, que vão aprender muito enquanto se divertem ao som de canções infantis clássicas.

13/04 – O Chefinho: De Volta ao Berço (2ª Temporada): Após sair da Baby Corp, Tina e o Chefinho abrem uma empresa para conquistar um mercado diferente: bebês “difíceis”, que são os mais complicados de amar.

17/04 – Bebê Oggy (2ª Temporada): De pistas de esqui a aventuras submarinas, bebê Oggy e seus amigos gatinhos topam qualquer parada. Com eles, a diversão é garantida.

22/04 – Ada Batista, Cientista (4ª Temporada): O grupinho de Ada, Paulo e Rita dá boas-vindas a um novo membro: o tecnológico Benny B, que tem um monte de ideias e gadgets maneiros.

27/04 – Tubacão (3ª Temporada): Tubacão adora fazer parte da família de Max, mas quer saber se existem outros Tubacães como ele. Para descobrir isso, ele vai embarcar em uma grande aventura.

Anime na Netflix em abril

28/04 – Inuyasha (4ª Temporada): O grupo esbarra com uma princesa que tem um propósito inesperado para atacar outros humanos. Kagome fica magoada ao descobrir que Inuyasha ainda é apaixonado por Kikyo.