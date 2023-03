Santo André aprova diretrizes para futuras obras do Metrô; região pode ter seis estações

Da Redação



12:43



A Prefeitura de Santo André aprovou, na última terça-feira (21), as diretrizes para as futuras obras da Linha 20-Rosa do Metrô, que ligará a região do ABC ao Alto da Lapa, na Capital.

Santo André será a cidade com mais estações na região. Do total de 24 paradas da linha, quatro ficarão na cidade, sendo elas Afonsina, Príncipe de Gales, Portugal e Santo André. Em São Bernado, serão as estações Taboão Anchieta e Rudge Ramos.

Ainda em fase inicial, as tratativas tiveram início na segunda quinzena de janeiro. O plano apresentado pelo Metrô passou pela avaliação do Grupo Técnico Multidisciplinar da Prefeitura, formado pelas secretarias de Planejamento Estratégico e Licenciamento, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente, Habitação e Regularização Fundiária, Infraestrutura e Serviços Urbanos, Semasa e SATrans. O município foi o primeiro a aprovar as diretrizes.

“Sabemos da importância do Metrô para Santo André e toda região do ABC e por isso aprovamos as diretrizes em tempo recorde. Sempre foi um pedido do prefeito Paulo Serra que os assuntos relacionados a essas obras tivessem uma atenção especial. É nossa obrigação dar agilidade aos processos e licenças relacionadas ao tão sonhado Metrô no ABC”, afirma o secretário de Planejamento Estratégico e Licenciamento, Acácio Miranda da Silva Filho.

Completamente subterrânea, a Linha 20-Rosa do Metrô terá 33 quilômetros e deve transportar cerca de 1,3 milhão de pessoas por dia. Das 24 estações, pelo menos seis darão acesso a outras linhas do sistema metroferroviário: Santa Marina (Linha 6-Laranja do Metrô), Cerro Corá (Linha 2-Verde do Metrô), Fradique Coutinho (Linha 4-Amarela da ViaQuatro), Moema (Linha 5-Lilás da ViaMobilidade), Saúde (Linha 1-Azul do Metrô) e Santo André (Linha 10-Turquesa da CPTM).