Gisele Bündchen quebra o silêncio e descreve divórcio com Tom Brady como a morte de seu sonho

22/03/2023 | 11:10



Não é de hoje que Gisele Bündchen vive rodeada de rumores e suposições sobre a vida pessoal, né? Diante disso, a modelo decidiu abrir o coração à revista norte-americana Vanity Fair e falar sobre o divórcio com Tom Brady, além de colocar um ponto final na história de que teria pedido para o ex-jogador de futebol americano se aposentar para salvar o casamento.

Gisele começou descrevendo o processo de separação como um período muito doloroso que foi a morte de seu sonho. Apesar disso, ela deseja que Tom seja feliz.

Eu sempre torci por ele e continuarei para sempre. Se tem uma pessoa que eu quero é que ele seja a pessoa mais feliz do mundo. Quero que ele alcance e conquiste tudo. Quero que todos os seus sonhos se tornem realidade. É isso que eu realmente quero, do fundo do meu coração.

Bündchen ainda negou que a separação tenha sido por Tom não querer se aposentar da NFL na época, ou que era contra o trabalho do ex-marido, dizendo que, na verdade, adorava vê-lo jogando futebol. A modelo afirmou que o real motivo foi muito mais inocente.

Às vezes vocês crescem juntos; às vezes você se distancia. Quando eu tinha 26 anos de idade e ele 29 anos, nos conhecemos, queríamos uma família, queríamos coisas juntos. Com o passar do tempo, percebemos que só queríamos coisas diferentes e agora temos uma escolha a fazer. Isso não significa que você não ame a pessoa. Significa apenas que, para você ser autêntico e realmente viver a vida que deseja, precisa ter alguém que possa encontrá-lo no meio, certo? É uma dança. É um equilíbrio.

Tom e Gisele anunciaram o divórcio em outubro de 2022 após 13 anos de casamento. O ex-casal são pais de Vivian Lake Brady e Benjamin Rein Brady. Recentemente, a brasileira foi vista com o professor de Jiu-Jitsu, aumentando os rumores de um novo romance.