Arthur Aguiar atualiza como está a filha e conta que ela iria dormir em sua casa: - Provavelmente não deve vir hoje

22/03/2023 | 11:10



A filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi passou mal e precisou ser internada. Nesta quarta-feira, dia 22, o ator usou as redes sociais para trazer atualizações de Sophia e esclarecer a situação.

O atual namorado de Maíra, Thiago Nigro, estava junto e permaneceu ao lado da pequena quando ela precisou ir ao hospital. No entanto, o campeão do BBB21 causou polêmica ao alegar que não foi informado pela ex-esposa que a filha estava internada. Maíra chegou a usar as redes sociais para esclarecer que relatou a Arthur que Sophia não estava bem e apenas não ligou para ele no horário de ida ao hospital por achar que não valia a pena já que era madrugada.

Nos Stories do Instagram, Arthur relatou que a filha está melhor e adicionou que havia combinado de a pequena dormir em sua casa, mas não deu certo.

- Passando aqui para dar os updates. Sofia está melhor, não está cem por cento, mas está melhor. Está na casa da mãe dela. Ela viria ontem à noite para dormir aqui, mas não estava tão bem. E, óbvio, carinho de mãe? Enfim, essas coisas todas que vocês já sabem. Acabou ficando lá.

Em seguida, explicou:

- Ia vir agora de manhã e passar o dia comigo aqui em casa, mas esse processo é um pouco de adaptação. Quando ela está aqui, não quer ir para lá, quando está lá, não quer vir para cá? Normal, e está tudo bem. Provavelmente ela não deve vir hoje e está tudo bem. Acho que esse é o melhor caminho. Não forçar, deixar ela bem à vontade sabendo que pode ir e vir na hora que quiser. Mas ela está melhor.