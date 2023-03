Fred Nicácio admite não querer entrar de novo no BBB23: - Quero ir embora

22/03/2023 | 11:10



O clima esquentou na casa mais vigiada do Brasil depois da eliminação de Fred Desimpedidos na madrugada desta quarta-feira, dia 22. Os brothers ficaram abalados com a saída do jornalista, mas ainda não sabem sobre a dinâmica que está rolando com os outros eliminados.

No Quarto Deserto, Aline Wirley já confessou para Bruna Griphao que tem um alvo em vista e pretende votar nele na próxima formação do paredão. A cantora prometeu que vai caçar Cezar Black nas próximas semanas.

Ainda na conversa com a atriz, a esposa de Igor Rickli descobriu que Bruna a considera uma das finalistas, junto a Gabriel Santana, mesmo que Amanda continue no game.

- A Amandinha já sente isso, sabe? E ela já conversou assim comigo. Em algum momento eu vou ter que fazer essa escolha, disse Bruna.

Briga por comida!

Ricardo Alface não ficou nada feliz com a situação que encontrou na cozinha da xepa. O biomédico não gostou de ver que Cezar e Marvvila tinham comido o biscoito que ele guardou para fazer uma farofa.

- Não era proibido comer o biscoito, a gente só achou que estava um almoço farto, com muito arroz, muito feijão e rabada, então era melhor deixar para um momento de lanche, de fome. Não naquele momento, que já era um pratão regado, se defendeu a cantora.

Algum tempo depois, Alface também reclamou com os brothers porque as formas de gelo no freezer estavam vazias. E é claro que os colegas não iriam perder a oportunidade de dar aquele puxão de orelha no biomédico:

- Do nada você voltou para o modo Facinho Revolts? Passou uma semana tranquilinho, disparou Gabriel Santana.

Casal novo na área?

Marvvila e Sarah Aline estavam conversando na área do banheiro sobre as atitudes de Gabriel Santana com Bruna Griphao. As duas brincaram dizendo que o ator está apaixonado pela atriz, mas parece que ela não acredita muito nisso.

- É viagem isso aí. [...] Eu não acho que seja tudo isso também, acho que foi uma coisa meio supervalorizada, se defendeu Bruna.

Na Casa do Reencontro...

Os brothers que foram eliminados nas primeiras semanas chegaram já causando alvoroço dentro do novo confinamento. Alguns enfrentaram um climão, enquanto outros não perderam a oportunidade de darem aquele abraço de urso para comemorar o momento.

Porém, parece que tem alguém que não está muito animado em voltar para o reality. Fred Nicácio deixou o programa por votação do público, mas confessou para Tina que não curtiu muito a chance de poder voltar.

- Espero que [eu fique] bem pouco. Quero ir embora para a minha casa, explicou o médico.

Vale lembrar que Fred enfrentou situações complicadas com outros brothers no BBB23. Cristian, Key e Gustavo foram acusados de intolerância religiosa e racismo com Nicácio.