Viih Tube e Eliezer se casam no civil e exibem registros: Tanta coisa aconteceu em tão pouco tempo

22/03/2023 | 10:10



Casados! Viih Tube e Eliezer anunciaram que se casaram no civil e evoluíram de namorados para marido e esposa. Os futuros papais de Lua exibiram registros do momento especial nas redes sociais e trocaram declarações de amor.

Ao exibir uma série de cliques assinando os papeis, Viih Tube escreveu sobre o sentimento de estar construindo uma família com Eli:

Agora é oficial: casamos no civil. Eu me sinto tão segura ao seu lado, me sinto mais forte, mais confiante. Meu marido. Fico lembrando do dia que casamos no Rock in Rio, quem diria que casaríamos de verdade e estaríamos tão felizes construindo nossa família juntos! Cada passo que damos juntos eu fico mais feliz! É um prazer dividir a vida com você meu amor! Eu te admiro tanto, te amo tanto! Às vezes fico só olhando para você e sentindo um turbilhão de sensações, um amor tão puro! E não pensem que futuramente não vamos ter aquela cerimônia gigantesca, porque vocês sabem que amo fazer uma festa.

Eli escolheu publicar um vídeo do momento e usou a legenda para relembrar datas importantes do relacionamento.

5/5/22 - Quero te beijar. 22/5/22 - Dorme aqui. 16/8/22 - Namora comigo? HOJE, 21 de março de 2023 - Casamos! Tanta coisa aconteceu em tão pouco tempo, tanta gente falou tanta coisa sem saber. Tanto isso, tantos aquilo? Mas o mais importante, tanto amor. Tanta coisa que construímos, que evoluímos, tanta coisa que já vivemos e o mais louco? só estamos começando, meu amor, minha amiga, minha mulher? minha esposa. Te amo Vitória Tube do Carmo.

A youtuber ficou completamente derretida com o textinho e respondeu na sessão de comentários:

AHHHHH ESSA LEGENDA, AMOR, NÃO ESTAVA ESPERANDO ISSO NÃO. Você é tudo para mim! Que coisa mais gostosa! Não tinha como ser diferente com a gente, intensidade é a palavra! E é desse jeitinho que sou tão feliz! Te amo te amo te amo.

Após assinarem os papeis do casamento, o casal decidiu sair para jantar e comemorar a nova fase. Assim que eles voltaram para casa, Eliezer contou uma curiosidade inusitada nos Stories do Instagram:

- Acabei de descobrir que dona Vitória Tube do Carmo casou comigo hoje sem tomar banho.

- Não, amor, vou agora. Estou esquentando agora, respondeu Viih Tube.

- Você casou comigo sem tomar banho, amor, cobrou Eli.

Em seguida, a futura mamãe explicou:

- É que o dia foi corrido. Passei perfume.

- Você passou perfume, amor?! Você já começou o casamento comigo assim já, sem tomar banho?, questionou o famoso.

- Ué, mas é rotina, rebateu Viih.

- Na rotina sem tomar banho?!

- Nada muda, finalizou ela.

Além de exibir os momentos românticos e descontraídos, Viih Tube ainda fez questão de esclarecer que está morando com Eliezer desde a descoberta da gravidez.

Gente só estou postando isso aqui porque até hoje isso é pauta e acho importante aproveitar para esclarecer. A forma que noticiaram na época não foi como eu disse e até hoje ouço sobre isso. Estamos morando juntos desde que descobrimos a gravidez, só que eu fiz uma brincadeira na época falando que tínhamos duas casas ainda, porque na época não tínhamos aberto mão de uma ainda, e ficávamos revezando. Hoje já temos uma só (até para economizarmos) e, além disso, estamos indo em busca do nosso lar juntos para criar a Lua! Quem acompanha desde o início diariamente aqui viu que sempre moramos juntos e o Eli nunca se isentou de nada, e nem foi ele que fez a entrevista na época, fui eu, ele levou pela forma que eu falei.

E adicionou:

Desde que descobrimos a gravidez estamos morando juntos, quem acompanha diariamente sabe disso. E mais que isso: agora estamos comprando nosso lar juntos e agora casadinhos, estamos felizes demais.