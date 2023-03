Tipspace: nova função multiplica recompensas em até 10 mil vezes

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/03/2023 | 09:55



Os jogadores do Tipspace já podem usar suas habilidades em League of Legends para multiplicar seus prêmios com a Tipbox e disputar ligas com recompensas em dinheiro. As novidades fazem parte das atualizações de março da plataforma de partidas monetizadas baseadas em performance.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

“A Tipbox é um multiplicador de prêmios que surge aleatoriamente e garante recompensas que vão de 1,5 a 10 mil vezes a recompensa padrão de uma partida. A habilidade do jogador segue sendo o principal pilar do funcionamento do Tipspace, mas a competitividade fica ainda maior quando o usuário sabe que há a chance de ganhar uma premiação milhares de vezes maior do que a planejada inicialmente e que enfrentará adversários diversos dentro do seu nível de jogo”, destaca João Sobreira, CEO do Tipspace.

No caso da Tipbox, a premiação máxima da partida selecionada pelo multiplicador será baseada no valor da fila escolhida pelo player, que começa em R$ 1 e chega a R$ 25. Dessa forma, uma partida pode render um prêmio total de até R$ 250 mil. Para dar aos competidores a noção real do que podem ganhar, a Tipsace disponibiliza tabelas de premiações de cada fila.

“Uma das características únicas da Tipbox é que, a partir do multiplicador 10X, todos os envolvidos na partida recebem uma parte da premiação, independentemente de vitória ou derrota. Com ele, o vencedor leva 90% e o perdedor 10% do pote final, e todos que estiverem online no Tipspace serão notificados quando um confronto é premiado”, ressalta Sobreira.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Já as Ligas Tipspace fazem parte de um novo sistema de campeonatos no formato de pontos corridos, com versões pagas e gratuitas e sem limite de participantes. Nelas, milhares de jogadores podem competir simultaneamente por prêmios que começam em R$ 500. Cada competição tem como base de pontuação critérios específicos, que variam de uma para a outra, como quantidade de vitórias, partidas jogadas, pontos obtidos e muito mais.

“Procuramos novas formas de criar um ambiente que seja ao mesmo tempo competitivo e entusiasmante para os jogadores, e esse é o principal objetivo das ligas, já que competir está no centro da diversão”, comenta o CEO do Tipspace. “Jogar ao lado de outros competidores reais, que fazem parte dessa mesma comunidade, é mais um recurso que desafia o jogador a aprimorar sua gameplay para conseguir atingir seus objetivos.”

Para participar das ligas, o usuário deve entrar na plataforma, se inscrever na competição e jogar partidas dentro do prazo de duração predeterminado. Sempre que um critério de pontuação for atingido, o jogador acumula pontos no ranking da liga. Após o término das disputas, os resultados serão auditados e os vencedores receberão seus prêmios em dinheiro dentro de suas carteiras no Tipspace.

As ligas serão realizadas aos finais de semana ou em dias específicos da semana. Para acompanhar o cronograma e participar, os interessados devem ficar atentos aos avisos na plataforma.