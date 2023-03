Visita de Xi à Rússia foi 'jornada de amizade, cooperação e paz', afirma China

22/03/2023 | 09:29



O Ministério de Relações Exteriores da China afirmou nesta quarta-feira, 22, que a visita do presidente Xi Jinping à Rússia foi uma "jornada de amizade, cooperação e paz". A viagem acabou hoje e não sinalizou nenhum progresso para o término do conflito entre Rússia e Ucrânia.

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, reafirmou que a China permanece neutra, indicando que o país "não possui motivos egoístas na situação, nem se aproveitou para lucrar". Wang também acusou os EUA de falta de imparcialidade e de "acender as chamas" do conflito ao fornecer armas à Ucrânia, por benefício próprio.

A visita de Xi Jinping ao país foi amplamente divulgada pela China e pela Rússia, mas foi ofuscada pela visita do primeiro-ministro do Japão à Ucrânia. Fonte: Associated Press.