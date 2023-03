Marido de Giovanna Antonelli se pronuncia após acusações de assédio: Tentaram me extorquir

22/03/2023 | 09:11



E vamos de polêmica! Na última terça-feira, dia 21, Leonardo Nogueira, diretor da TV Globo e marido de Giovanna Antonelli, viu seu nome virar notícia após a jornalista Fabíola Reipert, do Hora da Venenosa no Balanço Geral, noticiar que ele estava sendo acusado de assédio sexual por uma jovem atriz.

Depois do bafafá, Nogueira decidiu usar suas redes sociais para se pronunciar sobre o caso. Em seu comunicado, ele escreveu:

Amigos, fui vítima de um crime no qual tentaram me extorquir. Desde o ocorrido, todas as medidas legais foram tomadas, inclusive a prisão da pessoa envolvida. A denúncia foi feita por mim, que fique claro. Atualmente o processo criminal está em segredo de justiça. Hoje a informação chegou de forma mentirosa, tendenciosa e maldosa na imprensa. Por isso, venho me pronunciar da forma mais transparente como sempre fui, para evitar mais erros e fake news. Agradeço o carinho de amigos e da minha família, o meu bem maior, que segue unida como sempre foi.

Nos comentarários, ele recebeu o apoio da esposa, que lhe mandou uma série de emojis de coração.

Entenda o caso

Durante o programa Balanço Geral da última terça-feira, dia 21, Fabíola Reipert, do Hora da Venenosa, disse ter tido acesso a um processo de assédio sexual que estaria correndo contra Leonardo.

Na ação, a tal jovem atriz teria relatado que, em dezembro de 2021, tomou conhecimento de que poderia conseguir mais trabalhos na TV Globo caso tivesse relações sexuais com Leonardo. Os dois teriam se encontrado ainda naquele mês em um hotel, em São Paulo, e começado um envolvimento que duraria cerca de um ano.

Ainda de acordo com a atriz, os dois teriam feito um acordo verbal de que aquela era uma relação de troca. Ou seja, que ela deveria conseguir mais papéis na emissora. A jovem teria, inclusive, feito um teste para a próxima novela das sete, Fuzuê. Ela tentou o papel de Soraya Terremoto, mas foi avisada pelo diretor que a equipe preferiu ficar com uma atriz mais jovem.

Se sentindo lesada pela situação, ela teria entrado na Justiça em busca de uma indenização de cerca de dois milhões de reais. Ao processo foram anexados diversos prints de mensagens trocadas entre os dois. Uma delas, inclusive, mostrava a atriz cobrando o cumprimento do acordo verbal.

Gosto de você, mas o que me parece é que você quer me enrolar com o que é conveniente. Eu fiz muito, agora é a sua vez, disse ela.