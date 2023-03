Fred fala sobre desistência da Casa do Reencontro do BBB23: Cheguei no meu limite

22/03/2023 | 09:10



Fred foi o décimo eliminado do BBB23! Assim que saiu, o brother foi surpreendido, no entanto, com a Casa do Reencontro - dinâmica que vai colocar dois participanes de volta no reality.

No entanto, ao conversar ao vivo com Tadeu Schmidt ainda no programa da última terça-feira, dia 21, o youtuber surpreendeu a todos ao afirmar que gostaria de desistir e voltar para casa. Mais tarde, em entrevista para o site oficial do reality, ele explicou em detalhes a decisão.

- Essa última semana foi muito difícil pra mim. Em menos de 48 horas perdi duas estruturas importantíssimas. A partir do momento em que perdi a Larissa, perdi o Sapato, já estava com essa dúvida e também tomei muita porrada por conta das minhas decisões lá dentro. Foi quando comecei a sentir que meu limite estava próximo.

Fred continuou explicando que já estava pensando no assunto, inclusive caso a sua eliminação fosse falsa.

- É curioso, até porque a decisão de não permanecer já estava tomada antes. Eu falei cara, se for um Paredão Falso, realmente pra mim acho que não vai dar também. Antes já tinha pensado que cheguei no meu limite, esgotei minha mente. Minha cabeça já estava muito mais aqui fora do que lá dentro do jogo. Amo jogar, sou determinado, consegui demonstrar isso, mas acho que meu ciclo já tinha encerrado e muito bem encerrado.

O youtuber ainda reforçou que está com muita saudade do filho, Cris, fruto do antigo relacionamento com Bianca Andrade, a Boca Rosa. Mais tarde, em suas redes sociais, ele ainda compartilhou um vídeo super fofo assistindo as reações do pequeno à sua participação no BBB.

- Antes de entrar no Big Brother perguntaram as minhas fraqueza e eu falei que a única era essa [seu filho]. E, de fato, foi o que contribuiu para que eu saísse do BBB. Eu já estava muito numa necessidade de ver ele. Estava tão difícil sem ele, sem saber o que está acontecendo. A questão de muito tempo sem fazer nada lá dentro acaba acontecendo um ócio muito grande. Acho que cheguei no meu limite.