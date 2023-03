Testamos: XBOOM Go XG9 Power, da LG, entrega áudio potente por R$ 2.699

Bianca Bellucci

Do 33Giga



22/03/2023 | 08:55



A linha de caixas de som bluetooth XBOOM Go XG, da LG, chegou ao mercado brasileiro em novembro do ano passado. Dentre três modelos disponíveis, a marca enviou para testes da redação a XBOOM Go XG9 Power. Trata-se da opção mais cara (preço sugerido de R$ 2.699) e também da mais completa da coleção.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Desempenho de áudio

Para entregar uma boa experiência de áudio, a XBOOM Go XG9 Power combina dois tipos de alto-falantes e algumas tecnologias. No primeiro quesito, o tweeter de compressão – polegadas não especificadas – entrega médios e agudos, enquanto os dois track woofers de 4.5” são responsáveis pelos graves.

Já no segundo campo, a caixa conta com algoritmo de aprimoramento, que promete otimizar frequências baixas em qualquer volume, e com a função Sound Boost, localizada entre os botões físicos, que faz ajustes nas frequências para ampliar o campo sonoro e trazer uma sensação de maior potência.

Na prática, esse conjunto de tecnologias entrega boa reprodução independentemente do tamanho do ambiente ou do nível do volume. Nos testes do 33Giga, o produto preencheu sem distorções ou queda de qualidade tanto um apartamento de 90 metros quadrados – com 60% do áudio – quanto localizado a um metro de distância da repórter – com apenas 10% do som.

Show de luzes

Nas laterais da XBOOM Go XG9 Power, encontram-se iluminadores com o logotipo da linha e atrás está um globo de luzes. Por meio do aplicativo LG XBOOM (disponível para Android e iOS), o usuário pode escolher dentre mais de 16 milhões de cores personalizáveis. Também é possível optar entre estilos pré-definidos.

O estilo mais divertido, por sua vez, é o Party. Ele faz com que as luzes pisquem conforme a batida da música. Nos testes do 33Giga, praticamente se criou uma festa ao sincronizar a iluminação com Disco Tits, de Tove Lo. O mesmo aconteceu com The News, do Paramore. De forma geral, quanto mais animada for a canção, melhor será o show de luzes.

O aplicativo ainda permite controlar alguns recursos extras, como equalização do som, e ativar funcionalidades para sincronizar produtos e aumentar a potência de áudio. O Dual Play serve para conectar duas caixas XBOOM Go XG9 Power, enquanto o Party Link permite unir até nove dispositivos da família XG.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Questões de design

A LG promete que a caixa de som é portátil, uma vez que conta com uma alça resistente no topo. O problema é que o dispositivo é pesadíssimo (7,1 kg) e grande (52,4 cm de largura) para a categoria. Outro ponto negativo é o cabo de alimentação. A fonte é gigante – pouco maior e mais fina que uma caixa de baralho duplo – e adiciona mais um quilinho na equação.

Fora isso, a XBOOM Go XG9 Power tem design elegante e neutro. A alça e os botões (liga/desliga, bluetooth, volume, play/pause, Sound Boost e iluminação) são feitos com resina de plástico reciclado e o corpo é revestido por poliéster também reciclado. Na parte traseira, é possível encontrar as três opções de entrada: alimentação, USB-A Out (para carregar celulares) e auxiliar P2.

Aqui, é importante ressaltar que, quem tiver unha comprida, pode sentir dificuldade para abrir a porta que protege as entradas, que fica bem fechadinha. Esta repórter mesmo precisou chamar a mãe com medo de quebrá-las.

A caixa ainda conta com proteção IP67 (resistente à poeira e à água doce, por até 30 minutos em submersão entre 15 cm e 1 m). A bateria, por sua vez, demora cerca de 5 horas para entregar a carga completa. A autonomia é de até 24 horas, em uso moderado.

Raio-X da XBOOM Go XG9 Power

Conexão: Bluetooth, USB-A Out e auxiliar P2

Bluetooth, USB-A Out e auxiliar P2 Duração da bateria: até 24 horas

até 24 horas Alto-falantes: dois woofers de 4.5” e um tweeter de compressão

dois woofers de 4.5” e um tweeter de compressão Potência: 80W (woofer) + 40W (tweeter) RMS

80W (woofer) + 40W (tweeter) RMS Dimensões (L x A x P): 52,4 x 24,5 x 19,0 cm

52,4 x 24,5 x 19,0 cm Peso: 7,1 kg

7,1 kg O que anima: bom conjunto de alto-falantes e tecnologias de áudio, iluminação personalizável e divertida, aplicativo com funções extras, autonomia de bateria por até 24 horas

bom conjunto de alto-falantes e tecnologias de áudio, iluminação personalizável e divertida, aplicativo com funções extras, autonomia de bateria por até 24 horas O que decepciona: preço salgado, pesada, fonte de alimentação grande, porta que protege entradas difícil de abrir

preço salgado, pesada, fonte de alimentação grande, porta que protege entradas difícil de abrir Preço: R$ 2.699

R$ 2.699 Site oficial: https://bit.ly/3TsXJxw

Na galeria, veja detalhes da XBOOM Go XG9 Power, da LG: