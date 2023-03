Premiê da Grécia antecipa eleições após acidente ferroviário

22/03/2023 | 07:55



O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, anunciou nesta terça-feira, 21, a antecipação das eleições gerais para maio. O anúncio foi feito três semanas após uma catástrofe ferroviária que causou indignação no país.

"Posso dizer com certeza que as eleições serão realizadas em maio, provavelmente dia 21", afirmou Mitsotakis, líder do partido conservador Nova Democracia, em declarações ao canal Alpha.

Em 28 de fevereiro, a colisão entre dois trens deixou 57 mortos e provocou uma onda de protestos na Grécia contra o governo, acusado de não realizar melhorias nos sistemas de segurança e controle da rede ferroviária. Mitsotakis disse que pretende vencer as eleições, apesar da queda nas intenções de voto desde o acidente. (Com agências internacionais).

