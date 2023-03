Charge do dia

Seri



No Dia Mundial da Água, a região tem um bom motivo para comemorar. Dados divulgados pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com GO Associados, trazem três cidades da região entre os 50 municípios com melhor saneamento básico do País. Santo André (27°), Diadema (36°) e São Bernardo (43°) aparecem em destaque no Ranking do Saneamento, estudo que analisa indicadores dos 100 maiores municípios do Brasil por meio do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), classificando-os de acordo com o serviço prestado e sua eficiência em diversos índices.