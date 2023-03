Bolsas da Ásia fecham em alta, favorecidas ainda por rali em Wall Street

22/03/2023 | 07:06



As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, 22, mais uma vez acompanhando Wall Street, que na terça-feira estendeu um rali em meio à recuperação de ações de bancos após a recente turbulência no setor.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice japonês Nikkei subiu 1,93% em Tóquio, a 27.466,61 pontos, na volta de um feriado nacional, enquanto o Hang Seng avançou 1,73% em Hong Kong, a 19.591,43 pontos, o sul-coreano Kospi assegurou ganho de 1,20% em Seul, a 2.416,96 pontos, e o Taiex registrou alta de 1,59% em Taiwan, a 15.760,46 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,31%, a 3.265,75 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto se valorizou 0,60%, a 2.098,44 pontos.

Na terça, as bolsas de Nova York subiram pelo segundo pregão consecutivo, impulsionadas por ações de bancos, em meio a um alívio nas preocupações com bancos regionais dos EUA e com o Credit Suisse, que no fim de semana foi comprado pelo UBS numa operação de emergência intermediada por reguladores suíços.

Investidores na Ásia e em outras partes do mundo estão na expectativa agora para a decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), a ser anunciada na tarde desta quarta. A maioria dos economistas prevê que o Fed elevará juros em 25 pontos-base, como fez no começo do mês passado, mas há quem acredite numa pausa do processo de aperto monetário, diante das recentes dificuldades enfrentadas pelo setor bancário.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com alta de 0,87% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.015,60 pontos.