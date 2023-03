Água Santa terá time completo para finais

Pedro Lopes



22/03/2023 | 06:08



Após eliminar o RB Bragantino, nos pênaltis, e chegar pela primeira vez à final do Campeonato Paulista, o Água Santa levou um susto após a partida na Vila Belmiro, em Santos. Isso porque o técnico Thiago Carpini disse estar preocupado com os contratos dos jogadores, que terminam no começo de abril. As finais entre Água Santa e Palmeiras estão previstas para serem disputadas nos dias 2 e 9 de abril. Ou seja, o segundo e decisivo confronto será em um momento da temporada que não permitiria mais transferências entre clubes.O mercado nacional encerra a primeira janela de trasferência no dia 4 de abril (terça-feira).



Mas para alívio de Carpini e da torcida do Netuno, a equipe de Diadema terá todos os atletas disponíveis para as duas maiores partidas de sua história. Na reunião do Conselho Técnico da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ficou acordado entre os 20 clubes participantes das séries A e B (Brasileirão) que haveria uma exceção para os jogadores que estivessem disputando finais dos torneios estaduais nas datas fora da janela.



Em nota, o Água Santa disse que os contratos foram prorrogados até 10 de abril, ou seja, um dia depois do segundo jogo da final do Paulistão.



MANDANTE

Para a primeira partida da final, no dia 2 de abril, também não foi decidido qual será o grande palco. O estádio Distrital do Inamar não pode sediar a decisão por conta da capacidade inferior a 10 mil lugares e da ausência de luz artificial.



As opções estudadas pelo clube são a Vila Belmiro (preferência da equipe, que levou o jogo contra o RB Bragantino para a baixada santista) e do Estádio Cicero Pompeu de Toledo, o Morumbi, com capacidade para pouco mais de 66 mil pessoas. A segunda partida será no Allianz Parque.