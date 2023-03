Artigo: Dia Mundial da Água

Marina Rossi



22/03/2023 | 06:03



O uso da água para a sobrevivência vai muito além do consumo humano. Para que possamos preservá-la da maneira correta é preciso compreender a complexidade da sua utilização.



Neste dia 22 de março, em que celebramos o Dia Mundial da Água, temos a oportunidade de destacar a importância de dois ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU relacionados ao tema. O ODS 6, que visa garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos, e o ODS 12, que aborda a produção e o consumo sustentáveis, com foco em ações globais e locais.



Alinhada a esses objetivos, a Braskem desenvolve, junto com seus clientes, soluções para aperfeiçoamento das questões sobre saneamento e uso da água, contribuindo para que a sociedade tenha acesso a esse recurso de forma equilibrada. Um exemplo disso é o projeto do Liner, que aplica soluções de revestimento plástico para garantir a estanqueidade e reparar cisternas no semiárido brasileiro.



Além disso, implantamos várias iniciativas para melhorar continuamente nossos processos que envolvem recursos hídricos. Desde 2002, investimos mais de R$ 280 milhões em projetos para melhorar nossa eficiência hídrica e para o tratamento de efluentes nas operações industriais.



Outro destaque que nos enche de orgulho é a participação da Braskem no Aquapolo, maior empreendimento para produção de água de reúso na América Latina e um dos maiores do mundo. Desde 2012, a parceria entre Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), BRK Ambiental e Braskem, trata água de esgoto da Estação de Tratamento de Esgoto do ABC para qualidade industrial, fornecendo o recurso para reúso nas operações das empresas que atuam no Polo Petroquímico do Grande ABC. Utilizamos na região 100% dessa água industrial, que equivale a aproximadamente 7 milhões de metros cúbicos de água por ano.



E nossas ações pela eficiência hídrica não param por aí. Até 2030, a Braskem trabalha para atingir a marca de 100% do consumo de água de fonte seguras, o que significa reduzir a captação de fontes que podem competir com o uso para população – atualmente, 65,3% da água usada são provenientes dessas fontes.



A água é essencial para todos nós e fazer sua gestão adequada é extremamente necessária. A indústria é responsável hoje por cerca de 20% desse recurso que é consumido no mundo, fato que torna exigente uma postura ativa do setor para sua preservação. Acredito que todos nós podemos ser agentes de transformação e contribuir pela sua manutenção no planeta. Empresas e organizações devem ter uma amplitude de olhar que conecte ações, objetivos e estratégias de negócios com o desenvolvimento sustentável, incluindo a eficiência hídrica e o uso correto desse bem tão precioso.



Marina Rossi é gerente de Desenvolvimento Sustentável da Braskem.