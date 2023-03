Água, esgoto e saúde

Da Redação



22/03/2023 | 06:00



A saúde e o bem-estar da comunidade começam pelo saneamento básico. Neste sentido, o ranking com os dados das 100 melhores cidades brasileiras no quesito comprova que o Grande ABC tem feito a lição de casa. E de forma satisfatória. Santo André é a líder regional no levantamento que afere a qualidade da distribuição de água potável, da coleta e do tratamento de esgoto – seguida por São Bernardo e Diadema. Todos os três figuram no top 50, liderado por São José do Rio Preto, localizado no Interior paulista. É evidente que ainda há muito a ser feito e melhorado, especialmente no que diz respeito à universalização dos serviços, mas não se pode deixar de celebrar o bom desempenho regional.



Há muitas razões para a celebração. Três anos atrás, a OMS (Organização Mundial da Saúde) divulgou um estudo mostrando que a cada US$ 1 injetado em obras que garantissem água e esgoto tratados ao redor do globo, US$ 4,3 são economizados em saúde. Em livro que aprofunda o assunto, Quanto Vale Cada Real Investido em Saneamento no Brasil?, as autoras Rafaella Lange e Juliana Almeida Dutra dizem que R$ 1 aplicado nos serviços de saneamento gera R$ 29,19 em benefícios sociais. A proporção do ganho é gigantesca e acaba sendo autoexplicativa da importância de tais investimentos. União e Estado devem repassar recursos para as prefeituras tocarem projetos nos setores.



Dentro desta perspectiva, a política reaproximação do Consórcio Intermunicipal com os governos da União e do Estado – tocada pelo presidente Marcelo Oliveira (PT) e pelo secretário executivo Mário Reali – pode ser providencial para a obtenção de parcerias destinadas a ampliar as ofertas de distribuição de água e coleta de esgoto nos sete municípios. Que o ranking ora divulgado sirva de estímulo aos gestores – e também para a reflexão. Independentemente da classificação das cidades, sempre haverá espaço para avançar, ampliando ou melhorando o que já existe. Seria oportuno que cada um dos sete prefeitos assumisse esse compromisso neste 22 de março, quando se celebra o Dia Mundial da Água.