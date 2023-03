Positivo: lucro líquido sobe 227% no 4º trimestre de 2022, para R$ 136,9 milhões

21/03/2023 | 20:19



A Positivo Tecnologia reportou lucro líquido de R$ 136,9 milhões no quarto trimestre de 2022. O valor representa alta de 227,1% ante igual intervalo de 2021. Entre janeiro e dezembro, a cifra alcançou R$ 306 milhões, subindo 51% em relação ao acumulado do ano anterior e 76% na base ajustada.

Entre outubro e dezembro do ano passado, o Ebitda somou R$ 241,5 milhões, avanço anual de 161,8%. O resultado foi impulsionado pelos projetos de maior complexidade com margens elevadas, assim como as vendas de commercial, segmento que engloba vendas para empresas e instituições públicas. Nesse cenário, a margem Ebitda saltou 10,5 pontos porcentuais ante um ano antes, para 19,1%.

O segmento commercial e projetos especiais também impulsionaram a receita líquida. No trimestre, a cifra somou R$ 1,074 bilhão, 17,9% acima do resultado reportado no mesmo intervalo do ano anterior. No acumulado de 2022, a receita líquida ficou em R$ 4,993 bilhões, alta anual de 48,4%.

No comentário de resultados, a empresa destaca ainda o aumento do retorno sobre capital investido (ROIC, na sigla em inglês), que atingiu 30,8%. O índice foi o maior reportado no ano e representa alta de 9,4 pontos porcentuais em relação ao quarto trimestre de 2021, devido ao maior resultado operacional do período.

O índice de alavancagem da Positivo, medido por dívida líquida/Ebitda, atingiu 1,6 vez no final de 2022, retornando ao nível de um ano antes. Em relação ao trimestre anterior, caiu 0,3 ponto porcentual. "A dívida está bastante controlada, sendo a maior parte de longo prazo", afirma o CEO da empresa, Hélio Rotenberg. "Temos alguns vencimentos neste ano, mas nada que assuste", complementa em entrevista ao Broadcast.