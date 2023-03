Manoel Soares ignora críticas: Não dou conta de acompanhar o que sai sobre mim

21/03/2023 | 19:10



Aos 43 anos de idade, Manoel Soares optou por ignorar as críticas recebidas durante sua passagem no Encontro. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, ele revelou que não consegue acompanhar todas as notícias sobre ele, e que estabeleceu uma prioridade para sua vida.

- Eu durmo três horas por dia. Não é desdém com os haters nem nada. Eu simplesmente não dou conta de acompanhar o que sai sobre mim. Estabeleci uma prioridade na minha vida que é me guiar pela minha consciência, e não pela minha reputação. Quem me vê na TV me acessa por 30 minutos do meu dia, no máximo.

Durante a entrevista, ele também falou sobre os rumores de que seria uma pessoa difícil de trabalhar:

- Eu sou uma pessoa exigente no conteúdo porque sei da responsabilidade que temos de informar. Mas eu não sou rude com ninguém em hipótese nenhuma. Até porque eu já fui muito vítima de pessoas assim na minha vida. Seria um gatilho para mim agir desta forma.

Vale pontuar que Manoel Soares é o novo integrante do Papo de Segunda, programa do Canal GNT.