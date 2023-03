Esposa de Bruce Willis posta presente que recebeu em aniversário de casamento

21/03/2023 | 18:11



Nesta terça-feira, dia 21, Bruce Willis e Emma Heming estão celebrando seu 14º aniversário de casamento. A esposa de Bruce postou em seu Instagram a foto de um buquê de flores que recebeu de sua amiga.

Emma vem usando sua conta no Instagram para postar atualizações sobre Bruce e seu diagnóstico de demência frontotemporal. E na legenda da publicação, ela desabafou:

Hoje faz 14 anos de casamento com o maior amor da minha vida. Acordei com o coração cheio, mas o que minha mente continuava voltando era o ato de bondade de outra pessoa ontem que eu queria compartilhar, pois me inspirou muito. Ao passar por um evento escolar com nossos filhos, mencionei ao meu amigo que nosso aniversário era amanhã. Corta para, recebo uma mensagem de texto de minha amiga mais tarde naquele dia dizendo que ela deixou uma coisinha para mim na minha porta. Foi este buquê de flores com uma nota que dizia Feliz Aniversário, entre outras coisas. Isso me fez pensar em como esses tipos de ocasiões especiais podem ser difíceis para os cuidadores. Quando normalmente nossa pessoa reconheceria o evento, agora seus cérebros em mudança simplesmente não podem. E isso é o que é. Então, meu ponto é este. Se você conhece alguém que está cuidando de outra pessoa, não pergunte o que você pode fazer, apenas faça. Este ato aleatório de bondade permanecerá honestamente comigo por muito tempo, declarou Emma na legenda de seu post.