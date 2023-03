Duda Nagle usa diferença de valores como justificativa para separação com Sabrina Sato

21/03/2023 | 18:10



Como você acompanhou, Sabrina Sato e Duda Nagle anunciaram o término de seu relacionamento nesta terça-feira, dia 21. Sabrina se pronunciou primeiro que Duda, confirmando os rumores e oficializando a separação. O ex-noivo postou, logo após, seu pronunciamento oficial.

Em seu post do Instagram, por mais que o ator tenha enfatizado o desejo de manter uma boa relação com a mãe de sua filha, Duda cita valores diferentes como justificativa da separação. Além disso, o pai de Zoe pediu respeito pelo momento que ele e Sabrina estão passando. De acordo com o Metróples, Duda exige que a guarda de sua filha seja compartilhada entre ele e a mãe.

Imagino que essa mensagem terá uma divulgação intensa e por isso peço que rezemos juntos um pai nosso: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém, declarou Duda na legenda de seu post.