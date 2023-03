Luzes misteriosas aparecem no céu da Califórnia; assista ao vídeo

21/03/2023 | 17:48



Em comemoração ao Dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda, dezenas de pessoas foram às ruas de Sacramento, cidade da Califórnia, nos Estados Unidos, para participar de celebrações na sexta-feira, 17. Uma noite tradicional, até que feixes de luz misteriosos apareceram no céu às 21h30, surpreendendo a população e levantando uma série de teorias.

Os foliões calculam que o aparecimento das luzes durou menos de um minuto, aproximadamente 40 segundos. Em meio à tantas perguntas e especulações, a agência Associated Press (AP) entrevistou o astrônomo Jonathan McDowell, do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, que garantiu ter a resposta para o mistério.

McDowell disse estar 99,9% convencido de que as luzes misteriosas se tratam da queima de detritos espaciais.

O astrônomo explicou à AP que um equipamento de comunicações japonês que pesava 310 quilos ia e voltava da Terra levando informações à Estação Espacial Internacional tornou-se obsoleto em 2017. Sem utilidade e ocupando muito espaço, o satélite foi ejetado da estação em 2020 e se tornou lixo espacial, até que reentrou na atmosfera da Terra sobre a Califórnia na sexta-feira, 17, e sua estrutura foi totalmente queimada.

Em seu perfil no Twitter, o McDowell publicou a imagem do equipamento, chamado ICS-EF, uma abreviação para Sistema de Comunicações entre Órbitas - Instalação Exposta. O ICS-EF foi usado para enviar dados entre o módulo ISS Kibo e o Controle de Missão Tsukuba através do satélite de retransmissão de dados Kodama.

Os pedaços de destroços em chamas criaram um "espetacular show de luzes no céu", descreveu McDowell. Ele calcula que os destroços estavam a cerca de 65 quilômetros de altura e voavam a milhares de quilômetros por hora.

No Twitter, a rede de TV ABC News publicou o vídeo que registra os segundos quando as luzes apareceram no céu.

A Força Espacial dos Estados Unidos confirmou que um sistema de comunicação entre órbitas reentrou na Terra pela Califórnia e o tempo descrito pelas autoridades é compatível com o que as pessoas viram no céu.