Chris Hemsworth compartilha clique da esposa afundando rosto de filho em bolo de aniversário

21/03/2023 | 17:10



Pais ou inimigos? Não é novidade para os fãs de Chris Hemsworth que o ator adora fazer brincadeiras e piadas sempre que pode - e com a sua família não seria diferente. Mas, Chris não está sozinho nesta, já que sua esposa, Elsa Pataky, também participa de suas loucuras e coloca a mão na massa para executá-las.

E, desta vez, a pegadinha do casal foi feita com um de seus filhos. Tristan e Sasha Hemsworth completaram nove anos de idade e a atriz decidiu afundar o rosto de um dos garotos no bolo de chocolate.

Feliz nono aniversário para os meus dois homenzinhos! Só há uma maneira de comer bolo nesta casa, e é fazer a mamãe bater sua cabeça nele primeiro!

Ele ainda aproveitou para inventar um possível diálogo entre o pequeno e a mãe. A fala de um dos aniversariantes seria:

- Ei, mãe eu não gosto de bolo de chocolate, prefiro baunilha.

Elsa responderia, enquanto afunda o rosto de um dos filhos:

- Oh, sério, filho. E agora?