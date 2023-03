Menina prodígio! Ticiane Pinheiro posta foto de Rafa Justus enquanto recita poema em inglês

21/03/2023 | 17:10



Que fofura! Nesta terça-feira, dia 21, Ticiane Pinheiro compartilhou um vídeo de sua filha, Rafaella Justus, recitando um poema em inglês. A jovem, de apenas 13 anos de idade, é filha da relação da apresentadora com Roberto Justus.

- Oi, meu nome é Rafaella Pinheiro Justus e vou recitar o poema The Red Poppy, de Louise Glock, disse a menina, em inglês.

Muito orgulho, declarou a mamãe coruja na legenda de seu post.

Veja o poema traduzido:

O melhor de tudo é não ter uma mente. Sentimentos: oh, eu os tenho; eles me governam. Eu tenho um senhor no céu chamado sol, e abro-me por ele, mostrando-lhe o fogo do meu próprio coração, ardente como a sua presença. O que poderia ser tal glória se não um coração? Oh meus irmãos e irmãs, vocês já foram como eu, tempos atrás, antes de se tornarem humanos? Vocês se permitiram abrir uma vez o que nunca se abriria novamente? Porque na verdade estou falando agora do jeito que vocês falam. Eu falo porque estou despedaçada.

Rafaella terminou seu recital sendo aplaudida pela plateia.