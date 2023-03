Guarani tem interesse no goleiro Thomazella, da Portuguesa, para a Série B

21/03/2023 | 16:48



O Guarani já está no mercado e indicou o substituto do goleiro Maurício Kozlinski, que deixou o clube para acertar com o Fortaleza. O time campineiro abriu negociação por Thomazella, um dos poucos destaques da Portuguesa no Campeonato Paulista.

Thomazella já atuou pelo Guarani em uma rápida passagem em 2013. Fez apenas três partidas, antes de deixar o clube para jogar no Batatais. Passou também por Luverdense, Rio Claro, Santo André, Água Santa, Caldense, XV de Piracicaba, São Caetano e Portuguesa.

O goleiro está na Portuguesa desde de 2020. Foram 68 jogos com a camisa da Lusa, sendo o principal responsável pela permanência da equipe na elite do futebol paulista.

No Guarani, Thomazella disputará posição com Tony, que assumiu a titularidade no time bugrino ao longo do Paulistão. A equipe campineira foi eliminada na primeira fase e caiu na semifinal da Taça Independência.

O Guarani volta a campo apenas em abril, quando enfrentará o Avaí, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.