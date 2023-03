Alicia Keys anuncia shows no Brasil: Eu tenho sonhado com isso

21/03/2023 | 15:11



Notícia muito boa! Nesta terça-feira, dia 21, Alicia Keys decidiu fazer um grande anúncio que deixou os fãs brasileiros muito felizes. Isso porque a cantora revelou que vai fazer diversos shows de sua tunê, chamada Alicia + Keys, na América do Sul. E é claro que o Brasil faz parte dessa lista.

Através de seu Twitter, Alicia contou a novidade aos fãs brasileiros, e já aproveitou para anunciar as datas das apresentações. Na terra do futebol, a dona do hit Girl On Fire vai fazer apenas dois shows, sendo um deles em São Paulo, no dia 3 de maio, e outro no Rio de Janeiro, no dia 5 de maio.

E não para por aí! Além de revelar uma notícia tão boa, ela já deixou todos os seguidores latinos mais do que prontos, já que a venda dos ingressos está muito perto. Na próxima sexta-feira, dia 24, os fãs da artista poderão garantir suas entradas.

Família da América do Sul! Isso finalmente está acontecendo! Eu tenho sonhado com isso e vocês tem me perguntado sobre isso! Tínhamos que fazer acontecer! Mal posso esperar para ver vocês e nos perdermos na música! Ingressos à venda na próxima sexta-feira, dia 24!

Vale lembrar que, além do Brasil, Alicia pretende passar em outros países latinos. Os sortudos da vez serão: Chile, México, Argentina e Colômbia. Animados?