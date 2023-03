Virginia Fonseca sente fortes dores e vai para hospital fazer exames

21/03/2023 | 14:11



Virginia Fonseca compartilhou na noite da última segunda-feira, dia 20, que estava no hospital após sentir fortes dores no corpo. Através dos Stories no Instagram, a influenciadora contou que, depois de participar do chá de revelação da irmã, ela precisou procurar a ajuda de médicos.

Durante a madrugada, a esposa de Zé Felipe passou por alguns exames e foi diagnosticada com uma infecção viral, mas os profissionais da saúde estão suspeitando de dengue. Para atualizar os fãs do que estava acontecendo, ela publicou uma foto no hospital e legendou:

A doutora disse que pegou três casos de dengue hoje, que está voltando com tudo e pode ser que hoje o exame não dê positivo, escreveu Virginia.

Na sequência, a dona da WePink mostrou que estava tomando medicação na veia para diminuir os sintomas. Ela ainda revelou que vai precisar voltar ao atendimento médico dentro de 48 horas para poder repetir a bateria de procedimentos e poder ter um resultado mais conclusivo:

Ainda não consegue detectar no exame o que seja. Daqui a 48 horas faço exames de novo.

Virginia ainda mostrou que estava acompanhada de toda a família e do maridão, Zé Felipe, mas as filhas do casal já estavam em casa.