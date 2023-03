Voltaram? Após Gabigol aparecer em festa de Rafaella Santos, internautas reagem ao rumor de que os dois teriam reatado o romance: Esses dois vão casar

21/03/2023 | 14:10



A volta dos que não foram? Logo depois que Gabigol marcou presença na festa de aniversário da ex-namorada, Rafaella Santos, na última segunda-feira, dia 20, os boatos de que os pombinhos reataram o romance tomaram conta da web - e teve até internauta os comparando com Maira e Fernanda Zor, outro casal iô-iô.

Gabigol e Rafaella começaram a se relacionar em 2017, desde então, eles romperam algumas vezes. Entre altos e baixos, o último término aconteceu em julho de 2022, quando eles chegaram a se relacionar com outras pessoas.

Contudo, a festa da irmã de Neymar Jr. foi um divisor de águas. Gabigol apareceu com o modelito all black, enquanto a influenciadora apostou no vestido curtinho branco de babados. Durante a noite, os pombinhos se divertiram ao lado de outros convidados e, segundo o jornal Metrópoles, mostraram que deram outra chance ao amor.

No Twitter, os internautas não perderam tempo e disparam:

Há muitos anos que eles vivem nessa relação de idas e vindas, esses dois vão casar, não vai ter jeito, e ainda vão ter um filho juntos!

Gabriel precisa de uma terapia intensiva, não tem condições disso não ser uma possível dependência emocional (ou um fogo no c* sem igual). Ninguém aguenta mais esse relacionamento capenga deles.

Vão entrar na disputa, hein!? Maiara e Fernando que se cuidem.

Só acredito quando assumirem ou tirarem fotos deles se beijando, de resto pode ser uma boa convivência apenas.